https://tr.sputniknews.com/20220211/abd-avrupadan-sorumlu-6-filo-bolgesine-4-muhrip-gemisi-gonderiyor-1053763679.html

ABD, Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor

ABD, Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor

ABD Donanması, görev bölgesi Avrupa olan 6. filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T22:44+0300

2022-02-11T22:44+0300

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ABD Donanması'na göre, kısa süre önce 4 muhrip gemisi, NATO müttefiklerini desteklemek için Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine konuşlandırıldı.Deniz Kuvvetleri sözcüsü Teğmen Arlo Abrahamson, "ABD Donanması muhripleri USS The Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa harekat alanında faaliyet gösteriyor" dedi. Abrahamson, "Görev süreleri boyunca, ABD'nın 6. Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi denizcilik faaliyetine katılacaklar" diye konuştu.Gemilerin, Virginia'nın Norfolk Limanı ile Florida'nın Mayport Limanı'ndan ayrıldığı belirtilen açıklamada, konuşlandırmaların Rusya'nın atacağı herhangi bir adıma karşı olmadığını ancak 6. Filo'ya "ek esneklik sağlamak için" yapıldığı ileri sürüldü.ABD'nin Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu Neptune Strike-22 tatbikatı amacıyla Akdeniz'de konuşlu bulunuyor.Neptune Strike-22 tatbikatı 4 Şubat'ta bitmişti.Reuters'a konuşan 4 yetkili: ABD, Polonya'ya 3 bin asker gönderecekÖte yandan, Reuters'a konuşan 4 Amerikalı yetkili ise, ABD'nin önümüzdeki günlerde Polonya'ya ilave 3 bin asker göndereceği bilgisini verdi.Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD birliklerinin konuşlandırılmasının Avrupa'daki ABD kuvvetleri içinden değil, Fort Bragg ve Kuzey Karolina merkezli 82. Hava İndirme Tümeni'nden geleceğini söyledi. Birliklerin gelecek hafta Polonya'da olmaları beklendiğini ifade eden yetkililerden biri bunu önemli bir konuşlandırma olarak nitelendirdi.

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