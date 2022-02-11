https://tr.sputniknews.com/20220211/abd-baskani-biden-afganistan-ve-ukraynayi-karistirdi-1053753919.html

ABD Başkanı Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı

ABD Başkanı Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan, 20 yıl süren askeri harekâttan sonra çekilme kararının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışırken bu ülkeyi önce Ukrayna... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T17:12+0300

2022-02-11T17:12+0300

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Biden, NBC televizyonuna açıklamasında, “Ukrayna’yı birleştirmek için en ufak bir fırsatımız olmadı. Yani, özür dilerim, Irak’ı. Afganistan! Bunu başarmak imkansızdı” dedi.Bu, geçen yılın kasım ayında 79. yaş gününü kutlayan ABD Başkanı’nın ilk gafı değil. Biden daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını yanlış telaffuz etmiş, ‘aşılama’ ve ‘gerilim tırmanması’ kelimelerini, Suriye ile Libya’yı ve Irak’la İran’ı karıştırmış, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e defalarca ‘Başkan Harris’ diyerek hitap etmişti.Biden yönetimi, geçen yıl ABD askerlerinin ve sivil personelinin Afganistan’dan çekilmesine eşlik eden kaos, sayısız kayıplar ve kukla hükümetin çok kısa sürede düşüşü nedeniyle her kesimden sert eleştirilere maruz kalmıştı.Altındaki yazı: Ukrayna, Irak ve Afganistan'ı birleştiren nedir? Biden'in yeni gafı.

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