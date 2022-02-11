Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220211/abd-baskani-biden-afganistan-ve-ukraynayi-karistirdi-1053753919.html
ABD Başkanı Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
ABD Başkanı Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan, 20 yıl süren askeri harekâttan sonra çekilme kararının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışırken bu ülkeyi önce Ukrayna... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:12+0300
2022-02-11T17:14+0300
dünya
abd
joe biden
afganistan
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053258637_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_efeadcd7eb2d49e50e0d6033c11354f9.jpg
Biden, NBC televizyonuna açıklamasında, “Ukrayna’yı birleştirmek için en ufak bir fırsatımız olmadı. Yani, özür dilerim, Irak’ı. Afganistan! Bunu başarmak imkansızdı” dedi.Bu, geçen yılın kasım ayında 79. yaş gününü kutlayan ABD Başkanı’nın ilk gafı değil. Biden daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını yanlış telaffuz etmiş, ‘aşılama’ ve ‘gerilim tırmanması’ kelimelerini, Suriye ile Libya’yı ve Irak’la İran’ı karıştırmış, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e defalarca ‘Başkan Harris’ diyerek hitap etmişti.Biden yönetimi, geçen yıl ABD askerlerinin ve sivil personelinin Afganistan’dan çekilmesine eşlik eden kaos, sayısız kayıplar ve kukla hükümetin çok kısa sürede düşüşü nedeniyle her kesimden sert eleştirilere maruz kalmıştı.Altındaki yazı: Ukrayna, Irak ve Afganistan'ı birleştiren nedir? Biden'in yeni gafı.
afganistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053258637_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_3de57fff8404f66c908a91af95d97225.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, afganistan, ukrayna

ABD Başkanı Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı

17:12 11.02.2022 (güncellendi: 17:14 11.02.2022)
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan, 20 yıl süren askeri harekâttan sonra çekilme kararının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışırken bu ülkeyi önce Ukrayna, sonra Irak’la karıştırdı.
Biden, NBC televizyonuna açıklamasında, “Ukrayna’yı birleştirmek için en ufak bir fırsatımız olmadı. Yani, özür dilerim, Irak’ı. Afganistan! Bunu başarmak imkansızdı” dedi.
Bu, geçen yılın kasım ayında 79. yaş gününü kutlayan ABD Başkanı’nın ilk gafı değil. Biden daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını yanlış telaffuz etmiş, ‘aşılama’ ve ‘gerilim tırmanması’ kelimelerini, Suriye ile Libya’yı ve Irak’la İran’ı karıştırmış, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e defalarca ‘Başkan Harris’ diyerek hitap etmişti.
Biden yönetimi, geçen yıl ABD askerlerinin ve sivil personelinin Afganistan’dan çekilmesine eşlik eden kaos, sayısız kayıplar ve kukla hükümetin çok kısa sürede düşüşü nedeniyle her kesimden sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Altındaki yazı: Ukrayna, Irak ve Afganistan'ı birleştiren nedir? Biden'in yeni gafı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала