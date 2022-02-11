https://tr.sputniknews.com/20220211/abd-disislerinden-endonezyaya-36-adet-f-15-satisina-onay-1053725051.html

ABD Dışişleri'nden Endonezya'ya 36 adet F-15 satışına onay

ABD Dışişleri'nden Endonezya'ya 36 adet F-15 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Endonezya'ya 14 milyar dolar değerinde 36 adet F-15 savaş uçağının potansiyel satışına onay verdiği duyuruldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:14+0300

2022-02-11T00:14+0300

2022-02-11T00:14+0300

savunma

abd dışişleri bakanlığı

abd savunma ve güvenlik işbirliği ajansı

f-15

savaş uçağı

endonezya

satış

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya hükümetine tahmini değeri 13 milyar 900 milyon dolar olan F-15ID uçaklarının ve ilgili ekipmanın olası satışının onaylanmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.ABD Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ilgili bildiriyi Kongre’ye yönlendirdi.Açıklamada, Endonezya’ya 36 savaş uçağının satışının öngörüldüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/abdnin-f-15-savas-ucaklari-polonyaya-geldi-1053721103.html

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abd dışişleri bakanlığı, abd savunma ve güvenlik işbirliği ajansı, f-15, savaş uçağı, endonezya, satış