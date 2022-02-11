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ABD Dışişleri'nden Endonezya'ya 36 adet F-15 satışına onay
ABD Dışişleri'nden Endonezya'ya 36 adet F-15 satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Endonezya'ya 14 milyar dolar değerinde 36 adet F-15 savaş uçağının potansiyel satışına onay verdiği duyuruldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:14+0300
2022-02-11T00:14+0300
savunma
abd dışişleri bakanlığı
abd savunma ve güvenlik işbirliği ajansı
f-15
savaş uçağı
endonezya
satış
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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya hükümetine tahmini değeri 13 milyar 900 milyon dolar olan F-15ID uçaklarının ve ilgili ekipmanın olası satışının onaylanmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.ABD Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ilgili bildiriyi Kongre’ye yönlendirdi.Açıklamada, Endonezya’ya 36 savaş uçağının satışının öngörüldüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/abdnin-f-15-savas-ucaklari-polonyaya-geldi-1053721103.html
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abd dışişleri bakanlığı, abd savunma ve güvenlik işbirliği ajansı, f-15, savaş uçağı, endonezya, satış

ABD Dışişleri'nden Endonezya'ya 36 adet F-15 satışına onay

00:14 11.02.2022
© WikipediaF15 savaş uçağı
F15 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Wikipedia
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Endonezya'ya 14 milyar dolar değerinde 36 adet F-15 savaş uçağının potansiyel satışına onay verdiği duyuruldu.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya hükümetine tahmini değeri 13 milyar 900 milyon dolar olan F-15ID uçaklarının ve ilgili ekipmanın olası satışının onaylanmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ilgili bildiriyi Kongre’ye yönlendirdi.
Açıklamada, Endonezya’ya 36 savaş uçağının satışının öngörüldüğü belirtildi.
F-15 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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