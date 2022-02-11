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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/abdden-ukraynaya-yonelik-yeni-seyahat-uyarisi-1053728584.html
ABD'den Ukrayna'ya yönelik yeni seyahat uyarısı
ABD'den Ukrayna'ya yönelik yeni seyahat uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki kriz nedeniyle 23 Ocak 2022'de yayınladığı Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısını yeniledi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T04:30+0300
2022-02-11T04:30+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
seyahat uyarısı
rusya
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Uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri harekatı tehditlerine ilişkin bilgileri güncellemek için Ukrayna'ya yönelik Seyahat Uyarısını yeniden yayınladı" ifadeleri kullanıldı.Daha önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verildiğine işaret edilen uyarıda şunlar kaydedildi: "Artan Rus askeri harekatı tehdidi ve Kovid-19 riski nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler şimdi ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalılar. Ukrayna'da kalıyorsanız, suç, sivil huzursuzluk ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile olası savaş durumuna karşı daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı."Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğu iddia edilen uyarıda, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir" denildi.Uyarıda, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, "Ukrayna'daki ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerinde askeri harekat başlatması durumunda ABD hükümeti tarafından tahliye edilmeyeceklerini bilmelidir. Askeri harekat herhangi bir zamanda ve uyarı yapılmadan başlayabilir" ifadeleri kullanıldı.
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abd, ukrayna, seyahat uyarısı, rusya

ABD'den Ukrayna'ya yönelik yeni seyahat uyarısı

04:30 11.02.2022
© REUTERS / Valentyn OgirenkoABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki kriz nedeniyle 23 Ocak 2022'de yayınladığı Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısını yeniledi.
Uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri harekatı tehditlerine ilişkin bilgileri güncellemek için Ukrayna'ya yönelik Seyahat Uyarısını yeniden yayınladı" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verildiğine işaret edilen uyarıda şunlar kaydedildi: "Artan Rus askeri harekatı tehdidi ve Kovid-19 riski nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler şimdi ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalılar. Ukrayna'da kalıyorsanız, suç, sivil huzursuzluk ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile olası savaş durumuna karşı daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı."
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğu iddia edilen uyarıda, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir" denildi.
Uyarıda, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, "Ukrayna'daki ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerinde askeri harekat başlatması durumunda ABD hükümeti tarafından tahliye edilmeyeceklerini bilmelidir. Askeri harekat herhangi bir zamanda ve uyarı yapılmadan başlayabilir" ifadeleri kullanıldı.
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