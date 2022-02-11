https://tr.sputniknews.com/20220211/abdliler-ukraynayi-simdi-terk-etsin-diyen-biden-tahliye-icin-asker-yollarsam-dunya-savasi-olur-1053735869.html

'ABD'liler Ukrayna'yı şimdi terk etsin' diyen Biden: Tahliye için asker yollarsam Dünya Savaşı olur

'ABD'liler Ukrayna'yı şimdi terk etsin' diyen Biden: Tahliye için asker yollarsam Dünya Savaşı olur

Avrupa'nın ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin yatışması beklentisine girdiği sırada ABD Başkanı Joe Biden'ın NBC News'a verdiği röportajda ağzından... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:23+0300

2022-02-11T11:23+0300

2022-02-11T11:38+0300

dünya

abd

joe biden

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NBC News'a konuşan ABD Başkanı Joe Biden, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidinin yeniden arttığı' gerekçesiyle Amerikalıların Ukrayna'ya seyahat etmemesi ve Ukrayna'yı derhal terk etmesine dair ABD Dışişleri'nin dünkü uyarısını yankıladı. "ABD vatandaşları Ukrayna'yı şimdi terk etmeli" diyen Biden, şöyle devam etti:"Bu bizim bir terörist örgütle uğraşmamız gibi bir şey değil. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraşıyoruz. Bu çok farklı bir durum ve işler hızla çıldırabilir."Ukrayna'dan Amerikalıların tahliyesi için ABD askeri gönderme emri vermesine hangi senaryonun yol açabileceği sorusuna "Öyle bir senaryo yok. Amerikalılarla Ruslar birbirilerine ateş açmaya başlarsa Dünya Savaşı olur" yanıtını veren Biden, "Hiç olmadığımız kadar farklı bir dünyadayız" diye ekledi. ABD Dışişleri'nin uyarısında da 'Ukrayna'nın herhangi bir yerinde Rus askeri harekatı olması durumunda, ülkeyi terk etmeye çalışacak ABD vatandaşlarına yardım dahil olmak üzere düzenli konsolosluk hizmeti verilemeyeceği, dolayısıyla ABD'nin vatandaşlarını tahliye edemeyeceği' dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girecek kadar aptalsa bile ABD vatandaşlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir şey yapmayacak kadar akıllı olduğundan' söz eden Biden, "Bunu ona hiç söylediniz mi" sorusuyla karşılaştı. "Evet" yanıtını veren Biden, "Amerikalıların çiğneyemeyeceği bir çizgi olduğunu ona söylediniz mi" diye tekrar sorulması üzerine "Bunu ona söylememe gerek yoktu, bunun hakkında konuşmuştum, o bunu biliyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/abdden-ukraynaya-yonelik-yeni-seyahat-uyarisi-1053728584.html

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