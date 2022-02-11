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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/abdnin-ukraynaya-silah-vermesini-savunan-cok-sayida-secmen-haritada-ukraynanin-yerini-bulamiyor-1053740567.html
ABD'nin Ukrayna'ya silah vermesini savunan çok sayıda seçmen, haritada Ukrayna'nın yerini bulamıyor
ABD'nin Ukrayna'ya silah vermesini savunan çok sayıda seçmen, haritada Ukrayna'nın yerini bulamıyor
ABD'de düzenlenen bir ankette, katılımcıların önemli bir kısmının Ukrayna'nın yerini bilmediği ortaya çıktı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:43+0300
2022-02-11T12:43+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
yaptırım
anket
harita
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ABD'de Pazartesi günü 2205 kayıtlı seçmen üzerinde yapılan ankette, Ukrayna'nın yerini belirlemeleri istendi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 34'ü Ukrayna'nın yerini gösterebildi. Ancak, dört seçmenden yaklaşık üçü Rusya'nın yerini tespit edebildi.Harita üzerinde Ukrayna'yı bulabilenlerin yüzde 50'sinin, ABD'nin Ukrayna'ya silah göndermesini desteklediği belirtilirken, yüzde 58'i ise Rusya'nın 'işgal etmesi durumunda' sert yaptırım uygulanmasını destekleyecekleri açıklandı. Ukrayna'nın yerini bulamayanların yüzde 41'i de, olası yaptırımlara destek vereceklerini açıkladı.Öte yandan, Ukrayna'yı bulabilen seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü, bir işgal durumunda Rusya'nın SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılmasından yana olacaklarını söyledi ve yüzde 65'i de Kuzey Akım 2'nin kapatılmasından yana olduklarını söyledi Ülkeyi haritada bulamayanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 51.Ukrayna'nın yerini bulamayan Amerikalıların yaklaşık dörtte biri, 'ABD kayıpları olsa bile' Doğu Avrupa'ya daha fazla asker gönderilmesini destekledi. Aynı şekilde, Ukrayna'yı doğru tespit edenlerin de yüzde 34'ü bu kararı onaylayacaklarını söyledi.ABD seçmenleri, çoğu zaman yardımın tam olarak nereye gönderildiğini doğru bir şekilde belirleyemiyor.
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abd, ukrayna, rusya, yaptırım, anket, harita

ABD'nin Ukrayna'ya silah vermesini savunan çok sayıda seçmen, haritada Ukrayna'nın yerini bulamıyor

12:43 11.02.2022
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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ABD'de düzenlenen bir ankette, katılımcıların önemli bir kısmının Ukrayna'nın yerini bilmediği ortaya çıktı.
ABD'de Pazartesi günü 2205 kayıtlı seçmen üzerinde yapılan ankette, Ukrayna'nın yerini belirlemeleri istendi.
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 34'ü Ukrayna'nın yerini gösterebildi. Ancak, dört seçmenden yaklaşık üçü Rusya'nın yerini tespit edebildi.
Harita üzerinde Ukrayna'yı bulabilenlerin yüzde 50'sinin, ABD'nin Ukrayna'ya silah göndermesini desteklediği belirtilirken, yüzde 58'i ise Rusya'nın 'işgal etmesi durumunda' sert yaptırım uygulanmasını destekleyecekleri açıklandı.
Ukrayna'nın yerini bulamayanların yüzde 41'i de, olası yaptırımlara destek vereceklerini açıkladı.
Öte yandan, Ukrayna'yı bulabilen seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü, bir işgal durumunda Rusya'nın SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılmasından yana olacaklarını söyledi ve yüzde 65'i de Kuzey Akım 2'nin kapatılmasından yana olduklarını söyledi
Ülkeyi haritada bulamayanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 51.
Ukrayna'nın yerini bulamayan Amerikalıların yaklaşık dörtte biri, 'ABD kayıpları olsa bile' Doğu Avrupa'ya daha fazla asker gönderilmesini destekledi. Aynı şekilde, Ukrayna'yı doğru tespit edenlerin de yüzde 34'ü bu kararı onaylayacaklarını söyledi.
ABD seçmenleri, çoğu zaman yardımın tam olarak nereye gönderildiğini doğru bir şekilde belirleyemiyor.
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