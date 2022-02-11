https://tr.sputniknews.com/20220211/adalet-bakanligindan-hdpli-gergerlioglunun-corum-cezaevi-iddialarina-yalanlama-1053754655.html
Adalet Bakanlığı'ndan HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çorum Cezaevi'ndeki kadın koğuşlarında erkek memurların arama yaptığı yönündeki... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:43+0300
2022-02-11T17:43+0300
2022-02-11T17:46+0300
türkiye
adalet bakanlığı
hdp
kocaeli
ömer faruk gergerlioğlu
çorum
cezaevi
erkek
kadın
bekir bozdağ
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Adalet Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından "Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Ne olmuştu?HDP'li Gergerlioğlu, Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurların aradığını, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırdığını belirterek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor?" diye sormuştu.Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ne rezalet..!? Çorum cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!!! Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor? Bekir Bozdağ yere serilen battaniyeler de toplatılınca mahpuslar hasta olmuş. Daha başka zulmünüz?" ifadesini kullanmıştı.
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adalet bakanlığı, hdp, kocaeli, ömer faruk gergerlioğlu, çorum, cezaevi, erkek, kadın, bekir bozdağ
Adalet Bakanlığı'ndan HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama
17:43 11.02.2022 (güncellendi: 17:46 11.02.2022) Abone ol
Adalet Bakanlığı'ndan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çorum Cezaevi'ndeki kadın koğuşlarında erkek memurların arama yaptığı yönündeki iddialarının kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi.
Adalet Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından "Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır."
Ne olmuştu?
HDP'li Gergerlioğlu, Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurların aradığını, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırdığını belirterek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor?" diye sormuştu.
Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ne rezalet..!? Çorum cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!!! Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor? Bekir Bozdağ yere serilen battaniyeler de toplatılınca mahpuslar hasta olmuş. Daha başka zulmünüz?" ifadesini kullanmıştı.