https://tr.sputniknews.com/20220211/adalet-bakanligindan-hdpli-gergerlioglunun-corum-cezaevi-iddialarina-yalanlama-1053754655.html

Adalet Bakanlığı'ndan HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığı'ndan HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Çorum Cezaevi' iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığı'ndan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çorum Cezaevi'ndeki kadın koğuşlarında erkek memurların arama yaptığı yönündeki... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T17:43+0300

2022-02-11T17:43+0300

2022-02-11T17:46+0300

türkiye

adalet bakanlığı

hdp

kocaeli

ömer faruk gergerlioğlu

çorum

cezaevi

erkek

kadın

bekir bozdağ

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Adalet Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından "Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Ne olmuştu?HDP'li Gergerlioğlu, Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurların aradığını, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırdığını belirterek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor?" diye sormuştu.Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ne rezalet..!? Çorum cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!!! Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor? Bekir Bozdağ yere serilen battaniyeler de toplatılınca mahpuslar hasta olmuş. Daha başka zulmünüz?" ifadesini kullanmıştı.

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