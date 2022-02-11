https://tr.sputniknews.com/20220211/adanada-4-bin-300-doz-turkovac-asisi-uygulandi-1053755562.html

Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Adana'daki 2 doz aşı olmuş kişi oranı yüzde 81.1'e ulaştı. Kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T18:04+0300

2022-02-11T18:04+0300

2022-02-11T18:04+0300

koronavirüs

turkovac

adana

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052741744_0:89:2047:1240_1920x0_80_0_0_9c75cb37b69c7171c1e1ce037ea82c7c.png

Koronavirüse karşı en önemli önlemlerinin aşı olduğunu söyleyen İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, "Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz BioNTech'in devreye girmesinin ardından yerli aşı TURKOVAC'ın da uygulanmaya başlanmasıyla şu anda 3 aşıyla devam etmekte" dedi.Ülke genelinde 2 doz aşı olmuş kişi sayısının yüzde 85’i geçtiğini belirten Altunsu, Adana’da ise yüzde 81.1'e ulaşıldığını söyledi.Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayıyla uygulamaya başlanan TÜRKOVAC aşısını vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsatan Altunsu, şunları söyledi:"TURKOVAC aşısı şimdilik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmakta. Bugüne kadar hiç aşı olmamışlar veya hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısıyla yaptırmak isteyenler bu aşıyı kullanabilir. Vatandaşlar, e-devlet, e-nabız, MHRS’den aşı randevularını alarak seçeneklerden TURKOVAC'ı tercih edebilir. Bugüne kadar kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu. Bunların içinde ilk dozlarını olanlar var ama vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hatırlatma dozu olarak TURKOVAC’ı kullandı ve hala devam ediyor."

https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turkovac, adana, aşı