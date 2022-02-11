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Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı
Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı
Adana'daki 2 doz aşı olmuş kişi oranı yüzde 81.1'e ulaştı. Kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T18:04+0300
2022-02-11T18:04+0300
koronavirüs
turkovac
adana
aşı
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Koronavirüse karşı en önemli önlemlerinin aşı olduğunu söyleyen İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, "Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz BioNTech'in devreye girmesinin ardından yerli aşı TURKOVAC'ın da uygulanmaya başlanmasıyla şu anda 3 aşıyla devam etmekte" dedi.Ülke genelinde 2 doz aşı olmuş kişi sayısının yüzde 85’i geçtiğini belirten Altunsu, Adana’da ise yüzde 81.1'e ulaşıldığını söyledi.Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayıyla uygulamaya başlanan TÜRKOVAC aşısını vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsatan Altunsu, şunları söyledi:"TURKOVAC aşısı şimdilik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmakta. Bugüne kadar hiç aşı olmamışlar veya hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısıyla yaptırmak isteyenler bu aşıyı kullanabilir. Vatandaşlar, e-devlet, e-nabız, MHRS’den aşı randevularını alarak seçeneklerden TURKOVAC'ı tercih edebilir. Bugüne kadar kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu. Bunların içinde ilk dozlarını olanlar var ama vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hatırlatma dozu olarak TURKOVAC’ı kullandı ve hala devam ediyor."
https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html
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turkovac, adana, aşı

Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

18:04 11.02.2022
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıTURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
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Adana'daki 2 doz aşı olmuş kişi oranı yüzde 81.1'e ulaştı. Kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu.
Koronavirüse karşı en önemli önlemlerinin aşı olduğunu söyleyen İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, "Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz BioNTech'in devreye girmesinin ardından yerli aşı TURKOVAC'ın da uygulanmaya başlanmasıyla şu anda 3 aşıyla devam etmekte" dedi.
Ülke genelinde 2 doz aşı olmuş kişi sayısının yüzde 85’i geçtiğini belirten Altunsu, Adana’da ise yüzde 81.1'e ulaşıldığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayıyla uygulamaya başlanan TÜRKOVAC aşısını vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsatan Altunsu, şunları söyledi:
"TURKOVAC aşısı şimdilik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmakta. Bugüne kadar hiç aşı olmamışlar veya hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısıyla yaptırmak isteyenler bu aşıyı kullanabilir. Vatandaşlar, e-devlet, e-nabız, MHRS’den aşı randevularını alarak seçeneklerden TURKOVAC'ı tercih edebilir. Bugüne kadar kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu. Bunların içinde ilk dozlarını olanlar var ama vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hatırlatma dozu olarak TURKOVAC’ı kullandı ve hala devam ediyor."
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
KORONAVİRÜS
TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor
7 Şubat, 00:15
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