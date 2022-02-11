https://tr.sputniknews.com/20220211/ahmet-hakan-bizim-halkimiz-anarsi-sevmiyor-yasadigi-hayat-bunlari-kilicdarogluna-ogretmemis-1053731621.html
Ahmet Hakan: Bizim halkımız anarşi sevmiyor, yaşadığı hayat bunları Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş
Ahmet Hakan: Bizim halkımız anarşi sevmiyor, yaşadığı hayat bunları Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine dair "Bizim halkımız anarşi, görüyorum ki yaşadığı hayat bunları... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:39+0300
2022-02-11T09:39+0300
2022-02-11T09:39+0300
politika
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
elektrik faturası
kaos
fatura
zam
muhalefet
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, halkın anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmediğini, tavrını düzenden yana koyduğunu savundu.Bugün kaleme aldığı yazısında "Halkımızın 12 Eylül’den sonra Kenan Evren Anayasası’na 'Evet' demesinin en önemli nedenlerinden biridir bu" diyen Hakan şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220210/kilicdaroglu-hatadan-donulmezse-diger-adimlari-da-atacagim-1053721698.html
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ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, elektrik faturası, kaos, fatura, zam, muhalefet
Ahmet Hakan: Bizim halkımız anarşi sevmiyor, yaşadığı hayat bunları Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş
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Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine dair "Bizim halkımız anarşi, görüyorum ki yaşadığı hayat bunları Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, halkın anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmediğini, tavrını düzenden yana koyduğunu savundu.
Bugün kaleme aldığı yazısında
"Halkımızın 12 Eylül’den sonra Kenan Evren Anayasası’na 'Evet' demesinin en önemli nedenlerinden biridir bu"
diyen Hakan şöyle devam etti:
"Yaşadığım hayat, bana bunları öğretti. Fakat görüyorum ki... Yaşadığı hayat, bunları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş. Eğer öğretmiş olsaydı... Bir ana muhalefet lideri olarak 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' türünde... Anarşiyi, kaosu, kargaşayı, düzensizliği, sistemsizliği, intizamsızlığı çağrıştıracak böyle bir çıkış yapmazdı. Herkes gibi ben de farkındayım: Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun... Dikkat çekici çıkışlar yapması gerekiyor. İyi ama aday olmayı başarmakla iş bitmiyor ki. Bunun bir de seçilmeyi başarma kısmı var. Kılıçdaroğlu, dikkat çekici çıkışlar yaparken işin bu kısmını da dikkate alsa iyi eder. İmza: Bir dost."