Ahmet Hakan: Bizim halkımız anarşi sevmiyor, yaşadığı hayat bunları Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş

"Yaşadığım hayat, bana bunları öğretti. Fakat görüyorum ki... Yaşadığı hayat, bunları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş. Eğer öğretmiş olsaydı... Bir ana muhalefet lideri olarak 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' türünde... Anarşiyi, kaosu, kargaşayı, düzensizliği, sistemsizliği, intizamsızlığı çağrıştıracak böyle bir çıkış yapmazdı. Herkes gibi ben de farkındayım: Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun... Dikkat çekici çıkışlar yapması gerekiyor. İyi ama aday olmayı başarmakla iş bitmiyor ki. Bunun bir de seçilmeyi başarma kısmı var. Kılıçdaroğlu, dikkat çekici çıkışlar yaparken işin bu kısmını da dikkate alsa iyi eder. İmza: Bir dost."