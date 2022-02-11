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Altun'dan 'görevden alınacak' iddialarıyla ilgili açıklama: Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor
Altun'dan 'görevden alınacak' iddialarıyla ilgili açıklama: Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor
Görevden alınacağı iddiası bazı gazeteciler tarafından dile getirilen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, böyle bir durum olmadığını ifade ederek “Lüzumsuz bir... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T07:50+0300
2022-02-11T07:50+0300
politika
fahrettin altun
iddia
kabine
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Hürriyet’ten Hande Fırat, Altun ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında aktardı. Fırat, yazısında “Ankara bir süredir Cumhurbaşkanı’nın da ‘Bundan sonra da değişiklikler yapabiliriz. Kabine’de revizyon normaldir’ sözlerinin ardından Kabine’deki olası değişiklikleri konuşuyor. ‘Dört ya da beş bakan değişebilir’ deniliyor. Ama sadece Kabine üyeleri değil. Bazı üst düzey bürokratlarla ilgili de iddialar gündeme getiriliyor. Hakkında en çok konuşulan isimlerden biri ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun. ‘Sağlık sorunu var, gidecek’ iddiasında bulunanlar bile oldu. Ben de Fahrettin Altun’u aradım” ifadelerini kullandı.Fırat'ın yazısının devamında Altun’un şu açıklamalarını aktardı: "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.Allah aşkına ‘söyleniyor’, ‘kime sorsanız öyle diyor’, ‘rivayet ediliyor’, ‘bekleniyor’ ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.Allah’a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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fahrettin altun, iddia, kabine

Altun'dan 'görevden alınacak' iddialarıyla ilgili açıklama: Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor

07:50 11.02.2022
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Görevden alınacağı iddiası bazı gazeteciler tarafından dile getirilen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, böyle bir durum olmadığını ifade ederek “Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. İyiyim, görevimin de başındayım” dedi.
Hürriyet’ten Hande Fırat, Altun ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında aktardı. Fırat, yazısında “Ankara bir süredir Cumhurbaşkanı’nın da ‘Bundan sonra da değişiklikler yapabiliriz. Kabine’de revizyon normaldir’ sözlerinin ardından Kabine’deki olası değişiklikleri konuşuyor. ‘Dört ya da beş bakan değişebilir’ deniliyor. Ama sadece Kabine üyeleri değil. Bazı üst düzey bürokratlarla ilgili de iddialar gündeme getiriliyor. Hakkında en çok konuşulan isimlerden biri ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun. ‘Sağlık sorunu var, gidecek’ iddiasında bulunanlar bile oldu. Ben de Fahrettin Altun’u aradım” ifadelerini kullandı.
Fırat'ın yazısının devamında Altun’un şu açıklamalarını aktardı:
"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.
Allah aşkına ‘söyleniyor’, ‘kime sorsanız öyle diyor’, ‘rivayet ediliyor’, ‘bekleniyor’ ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?
Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.
Allah’a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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