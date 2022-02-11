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Ankara'da 3 ay önce yapılan yol çöktü
Ankara'da 3 ay önce yapılan yol çöktü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Seğmenler Mahallesi'nde yeni yapılan yolda oluşan göçüklerden sonra yol bugün tamamen çöktü. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:09+0300
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türkiye
ankara
gölbaşı
yol
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan yol yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bugün ise yol tamamen çöktü.Seğmenler Mahallesi mevkiinde 3 ay önce yapılan asfalt yolun, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Zubeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka tarafındaki bölümünde aşırı yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Önceki gün ise aynı bölgede yol, tamamen çöktü.Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.
türkiye
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ankara, gölbaşı, yol

Ankara'da 3 ay önce yapılan yol çöktü

00:09 11.02.2022
© DHAAnkara'nın Gölbaşı ilçesinin Seğmenler Mahallesi'nde yeni yapılan yolda oluşan göçüklerden sonra yol bugün tamamen çöktü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Seğmenler Mahallesi'nde yeni yapılan yolda oluşan göçüklerden sonra yol bugün tamamen çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Seğmenler Mahallesi'nde yeni yapılan yolda oluşan göçüklerden sonra yol bugün tamamen çöktü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan yol yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bugün ise yol tamamen çöktü.
Seğmenler Mahallesi mevkiinde 3 ay önce yapılan asfalt yolun, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Zubeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka tarafındaki bölümünde aşırı yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Önceki gün ise aynı bölgede yol, tamamen çöktü.
Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.
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