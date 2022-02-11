https://tr.sputniknews.com/20220211/ankarada-3-ay-once-yapilan-yol-coktu-1053724662.html

Ankara'da 3 ay önce yapılan yol çöktü

Ankara'da 3 ay önce yapılan yol çöktü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Seğmenler Mahallesi'nde yeni yapılan yolda oluşan göçüklerden sonra yol bugün tamamen çöktü. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:09+0300

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türkiye

ankara

gölbaşı

yol

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan yol yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bugün ise yol tamamen çöktü.Seğmenler Mahallesi mevkiinde 3 ay önce yapılan asfalt yolun, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Zubeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka tarafındaki bölümünde aşırı yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Önceki gün ise aynı bölgede yol, tamamen çöktü.Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.

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ankara

gölbaşı

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ankara, gölbaşı, yol