https://tr.sputniknews.com/20220211/ankarada-otomobille-carpisan-motokurye-hayatini-kaybetti-1053725657.html

Ankara'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da otomobil ile çarpışan motokurye Ahmet Rüştü Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:39+0300

2022-02-11T00:39+0300

2022-02-11T00:39+0300

türkiye

ankara

motokurye

kaza

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Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye 22 yaşındaki Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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ankara, motokurye, kaza