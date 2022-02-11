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Ankara'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti
Ankara'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti
Ankara'da otomobil ile çarpışan motokurye Ahmet Rüştü Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:39+0300
2022-02-11T00:39+0300
2022-02-11T00:39+0300
türkiye
ankara
motokurye
kaza
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Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye 22 yaşındaki Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ankara'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti Abone ol
Ankara'da otomobil ile çarpışan motokurye Ahmet Rüştü Bayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye 22 yaşındaki Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.