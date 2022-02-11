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Anne ile oğlu doğalgazdan zehirlendi
Anne ile oğlu doğalgazdan zehirlendi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğalgaz sızıntısından etkilenen anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:08+0300
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zonguldak
zehirlenme
doğalgaz
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Olay, akşam saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Berna Y.'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler tarafından anne Berna Y. ve 7 yaşındaki oğlu K.Y.'nin doğalgaz sızıntısından zehirlendiğini tespit etti.Yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Anne Berna Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi.Olay mahallinde Çaycuma İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
https://tr.sputniknews.com/20170102/sivas-kiz-yurdu-dogalgaz-zehirlenme-1026587049.html
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zonguldak, zehirlenme, doğalgaz

Anne ile oğlu doğalgazdan zehirlendi

00:08 11.02.2022
© AAAcil servis, hastane
Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğalgaz sızıntısından etkilenen anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Berna Y.'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler tarafından anne Berna Y. ve 7 yaşındaki oğlu K.Y.'nin doğalgaz sızıntısından zehirlendiğini tespit etti.
Yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne Berna Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay mahallinde Çaycuma İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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