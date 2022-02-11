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ASKİ'ye açtığı davayı kazandı, suyu kesildi
ASKİ'ye açtığı davayı kazandı, suyu kesildi
Adana’da 40 dönümlük çiftliğine kendi imkanlarıyla döşettiği boru hattından başka çiftliklere hat döşenip abonelik verildiği iddiasıyla Adana Su ve... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:32+0300
2022-02-11T14:33+0300
türkiye
aski
dava
su
kesinti
restoran
çeşme
boru
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Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Yıldırım, Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi’nde zeytinlik kurup, zeytin ve zeytinyağı üretmeye başladı. Daha sonra çiftlik kurmaya karar veren Yıldırım, varlıklarının bir kısmını satarak yatırım yaptı.Kaz, ördek, tavus kuşu, at, eşek gibi hayvanların bulunduğu 40 dönümlük zeytinlik arazide kır restoranı inşa eden 75 yaşındaki Yıldırım, 2006 yılında 5 kilometre uzaklıktaki depodan su temini için ASKİ’ye başvurdu.ASKİ’nin, o dönemde alt yapı masraflarını üstlenemeyeceklerini ancak hattı kendisinin çektirmesi halinde abonelik hizmeti verebileceklerini bildirmesi üzerine Yıldırım, kendi imkanlarıyla proje hazırlatarak depo ile çiftlik arasına boru döşetti.2016 yılında, çiftlikteki çeşmelerden suyun düzensiz ve yetersiz akması üzerine inceleme yapan Yıldırım, irtifa hakkı elde ettiği ve geçtiği arazilere ücret ödediği borudan ASKİ tarafından çevredeki bazı çiftliklere hat döşenip, abonelik verildiğini fark etti.Yıldırım, mağduriyetinin giderilmesi için ASKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldırım’ı haklı bulan Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi, hattın eski haline getirilmesine karar verdi. ASKİ ise karara itiraz etti. Dava itiraz üzerine bir üst mahkemeye taşındı.'İbretlik bir vaka'Ahmet Yıldırım, dava sürecinin ardından ASKİ ile zaman zaman sorunlar yaşadığını ve su kesintilerine maruz kaldığını öne sürdü. 29 Ocak’tan bu yana çiftliğin suyunun kesildiğini ileri süren Yıldırım, yıllar önce masrafları üstlenmeyen ASKİ’de görevli yöneticilerin, ücretsiz şekilde hattı devralmak için kendisine baskı yaptığını söyledi.Yıldırım, “Benim hattımdan rızam olmaksızın başkalarına su vermesi nedeniyle ASKİ’ye dava açmam sonucu bunlar başımıza geldi. Şu anda ise davadan vazgeçmem ve hattı devretmem için suyumu kesiyorlar. İbretlik bir vaka. Hukuk, adalet, liyakat gibi moda kavramların hava uçuştuğu süreçte bunların her birinin altının doldurulması gerekiyor. Canımız yanıyor. Zulüm denilen şey herhalde bu olsa gerek. Perişan durumdayız. Köylülerden tankerle su taşıyorum. Hayvanlarımıza yetişmiyor. Yasalara rağmen vatandaşı dize getirme metodu bu mu olmalı? Ben hukukla mücadele edeceğim ve haksızlığa uğrayan herkese rol model olacak şekilde bu davanın peşini bırakmayacağım. Yıllardır ASKİ su temininde sorun yaratmazken, hattın bakımlarını yaparken, haksızlığa uğradığımız yerde dava açtık diye sorunlar yaşıyoruz” diye konuştu.ASKİ'den açıklamaKonuya ilişkin açıklama yapan ASKİ yetkileri ise boru hattında arıza olduğu için kesinti yaşandığını, hattın Yıldırım’a ait olması nedeniyle de onarımı kendisinin yapması gerektiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/iski-zam-gundemiyle-olaganustu-toplaniyor-1053740711.html
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aski, dava, su, kesinti, restoran, çeşme, boru

ASKİ'ye açtığı davayı kazandı, suyu kesildi

14:32 11.02.2022 (güncellendi: 14:33 11.02.2022)
© DHAASKİ'ye açtığı davayı kazandı, suyu kesildi
ASKİ'ye açtığı davayı kazandı, suyu kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Adana’da 40 dönümlük çiftliğine kendi imkanlarıyla döşettiği boru hattından başka çiftliklere hat döşenip abonelik verildiği iddiasıyla Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) açtığı davayı kazanan Ahmet Yıldırım, 29 Ocak’ta suyunun kesildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Yıldırım, Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi’nde zeytinlik kurup, zeytin ve zeytinyağı üretmeye başladı. Daha sonra çiftlik kurmaya karar veren Yıldırım, varlıklarının bir kısmını satarak yatırım yaptı.
Kaz, ördek, tavus kuşu, at, eşek gibi hayvanların bulunduğu 40 dönümlük zeytinlik arazide kır restoranı inşa eden 75 yaşındaki Yıldırım, 2006 yılında 5 kilometre uzaklıktaki depodan su temini için ASKİ’ye başvurdu.
ASKİ’nin, o dönemde alt yapı masraflarını üstlenemeyeceklerini ancak hattı kendisinin çektirmesi halinde abonelik hizmeti verebileceklerini bildirmesi üzerine Yıldırım, kendi imkanlarıyla proje hazırlatarak depo ile çiftlik arasına boru döşetti.
2016 yılında, çiftlikteki çeşmelerden suyun düzensiz ve yetersiz akması üzerine inceleme yapan Yıldırım, irtifa hakkı elde ettiği ve geçtiği arazilere ücret ödediği borudan ASKİ tarafından çevredeki bazı çiftliklere hat döşenip, abonelik verildiğini fark etti.
Yıldırım, mağduriyetinin giderilmesi için ASKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldırım’ı haklı bulan Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi, hattın eski haline getirilmesine karar verdi. ASKİ ise karara itiraz etti. Dava itiraz üzerine bir üst mahkemeye taşındı.

'İbretlik bir vaka'

Ahmet Yıldırım, dava sürecinin ardından ASKİ ile zaman zaman sorunlar yaşadığını ve su kesintilerine maruz kaldığını öne sürdü. 29 Ocak’tan bu yana çiftliğin suyunun kesildiğini ileri süren Yıldırım, yıllar önce masrafları üstlenmeyen ASKİ’de görevli yöneticilerin, ücretsiz şekilde hattı devralmak için kendisine baskı yaptığını söyledi.
Yıldırım, “Benim hattımdan rızam olmaksızın başkalarına su vermesi nedeniyle ASKİ’ye dava açmam sonucu bunlar başımıza geldi. Şu anda ise davadan vazgeçmem ve hattı devretmem için suyumu kesiyorlar. İbretlik bir vaka. Hukuk, adalet, liyakat gibi moda kavramların hava uçuştuğu süreçte bunların her birinin altının doldurulması gerekiyor. Canımız yanıyor. Zulüm denilen şey herhalde bu olsa gerek. Perişan durumdayız. Köylülerden tankerle su taşıyorum.
Hayvanlarımıza yetişmiyor. Yasalara rağmen vatandaşı dize getirme metodu bu mu olmalı? Ben hukukla mücadele edeceğim ve haksızlığa uğrayan herkese rol model olacak şekilde bu davanın peşini bırakmayacağım. Yıllardır ASKİ su temininde sorun yaratmazken, hattın bakımlarını yaparken, haksızlığa uğradığımız yerde dava açtık diye sorunlar yaşıyoruz” diye konuştu.

ASKİ'den açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan ASKİ yetkileri ise boru hattında arıza olduğu için kesinti yaşandığını, hattın Yıldırım’a ait olması nedeniyle de onarımı kendisinin yapması gerektiğini söyledi.
Su, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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