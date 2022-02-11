https://tr.sputniknews.com/20220211/avrupa-birligi-birincil-oncelikli-olanlar-haric-diplomatlarini-ukraynadan-cekiyor-1053764878.html

Avrupa Birliği, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor

Avrupa Birliği, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T23:32+0300

2022-02-11T23:32+0300

2022-02-11T23:32+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

diplomat

rusya

peter stano

joe biden

ursula von der leyen

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AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum" dedi.Son birkaç saat içinde ABD, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.AB, Biden'ın toplantısında yaptırımları anlattıÖte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve Rusya konusunda ikinci kez düzenlediği ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Romanya, Polonya liderlerinin katıldığı video konferansta yer aldığı kaydedildi.AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna bağlamında Rusya'ya verilecek karşılığın görüşüldüğü kaydedildi.Açıklamaya göre, liderler Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda iş birliğini değerlendirdi. Von der Leyen, sektörel ve bireysel yaptırımlarla ilgili son durum hakkında Biden ve diğer liderlere bilgi verdi.'Her seçeneğin masada olduğunu' yineleyen von der Leyen, yaptırımların finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını kapsayacağını belirtti.AB Komisyonu, bu çalışmalara paralel olarak AB'nin Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilmesi halinde ilave tedarik sağlanması hususunda ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/ingiltere-ukraynadaki-buyukelcilik-calisanlarini-tahliye-etmeye-devam-ediyor-1053764780.html

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avrupa birliği, ukrayna, diplomat, rusya, peter stano, joe biden, ursula von der leyen