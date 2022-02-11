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Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/avrupa-birligi-birincil-oncelikli-olanlar-haric-diplomatlarini-ukraynadan-cekiyor-1053764878.html
Avrupa Birliği, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor
Avrupa Birliği, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T23:32+0300
2022-02-11T23:32+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
diplomat
rusya
peter stano
joe biden
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AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum" dedi.Son birkaç saat içinde ABD, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.AB, Biden'ın toplantısında yaptırımları anlattıÖte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve Rusya konusunda ikinci kez düzenlediği ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Romanya, Polonya liderlerinin katıldığı video konferansta yer aldığı kaydedildi.AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna bağlamında Rusya'ya verilecek karşılığın görüşüldüğü kaydedildi.Açıklamaya göre, liderler Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda iş birliğini değerlendirdi. Von der Leyen, sektörel ve bireysel yaptırımlarla ilgili son durum hakkında Biden ve diğer liderlere bilgi verdi.'Her seçeneğin masada olduğunu' yineleyen von der Leyen, yaptırımların finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını kapsayacağını belirtti.AB Komisyonu, bu çalışmalara paralel olarak AB'nin Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilmesi halinde ilave tedarik sağlanması hususunda ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/ingiltere-ukraynadaki-buyukelcilik-calisanlarini-tahliye-etmeye-devam-ediyor-1053764780.html
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avrupa birliği, ukrayna, diplomat, rusya, peter stano, joe biden, ursula von der leyen

Avrupa Birliği, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor

23:32 11.02.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - bayrak
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.
Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum" dedi.
Son birkaç saat içinde ABD, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.

AB, Biden'ın toplantısında yaptırımları anlattı

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve Rusya konusunda ikinci kez düzenlediği ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Romanya, Polonya liderlerinin katıldığı video konferansta yer aldığı kaydedildi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna bağlamında Rusya'ya verilecek karşılığın görüşüldüğü kaydedildi.
Açıklamaya göre, liderler Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda iş birliğini değerlendirdi. Von der Leyen, sektörel ve bireysel yaptırımlarla ilgili son durum hakkında Biden ve diğer liderlere bilgi verdi.
'Her seçeneğin masada olduğunu' yineleyen von der Leyen, yaptırımların finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını kapsayacağını belirtti.
AB Komisyonu, bu çalışmalara paralel olarak AB'nin Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilmesi halinde ilave tedarik sağlanması hususunda ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Büyük Britanya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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