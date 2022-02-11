https://tr.sputniknews.com/20220211/babacandan-nebati-yorumu-benden-kopya-da-mi-cekmedin-1053728183.html

Babacan'dan Nebati yorumu: 'Benden kopya da mı çekmedin?'

Babacan'dan Nebati yorumu: 'Benden kopya da mı çekmedin?'

DEVA Partisi lideri Babacan, Bakan Nebati'ye hitaben "Ben şuna üzülüyorum; 'Türkiye'nin milli geliri 3 bin 600 dolardan 12 bin 500 dolara çıkarken, Türkiye'de... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T02:37+0300

2022-02-11T02:37+0300

2022-02-11T02:39+0300

ekonomi

ali babacan

deva partisi

nureddin nebati

ekonomi

kur

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global kanalında katıldığı programda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen günlerde bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıyı değerlendirdi.Babacan, "Eğer kurla ilgili bir taahhüt verdilerse bu büyük bir hata olur ve görürüz, sayılı gün çabuk geçer. Önümüzdeki süreçte bu kur seviyesinin nasıl yıkıldığını ve nasıl yeni bir dalgayla karşı karşıya kalacaklarını hep beraber görürüz" ifadelerini kullandı.'Defalarca denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış işler'"Bunlar çok yanlış işler" diye konuşan Babacan, şunları söyledi: "Dünyada defalarca denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış işler. Ben şuna üzülüyorum; 'Türkiye'nin milli geliri 3 bin 600 dolardan 12 bin 500 dolara çıkarken, Türkiye'de enflasyon tek haneye inip de paradan 6 sıfır attığımızda hiç mi bir şey öğrenmediniz?' diyorum. Kopya da mı çekmediniz? Bu başarı nasıl elde edildi? Türkiye o dönemde nasıl ihracatını, sadece 6 yılda 36 milyardan 132 milyar dolara çıkardı. Türkiye'de 6 yıl boyunca nasıl oldu da döviz kuru 1.50'den 1.30'a indi? 2002'den 2008'e bakın, çok enteresandır o dönem. 2002-2008 arası, aynı dönemde petrol fiyatları varili 20 dolardan 150 dolara çıkıyor, bizim ihracatımız Türk Lirası değerlenmesine rağmen 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkıyor ve aynı dönemde de enflasyon düşürülüyor. Bunların aynı anda olması mucize gibi geliyor değil mi?"'Sadece ekonomi politikasıyla ekonomiyi düzeltmek mümkün değil'Babacan, sadece ekonomi politikasıyla Türkiye'nin ekonomisini düzeltmenin mümkün olmadığını belirterek, "Çünkü niye? O dönemde biz bunu sadece ekonomi politikalarıyla yapmadık ki. Türkiye'nin aynı zamanda bir Avrupa Birliği (AB) süreci vardı. Türkiye, büyük bir yapısal dönüşüme girdi. Kopenhag Kriterlerini karşıladık, AB sürecini hepiniz yakından izlediniz. 2003-2004 yıllarında Türkiye, anayasasının üçte birini değiştirdi ki AK Parti ve CHP, Mecliste mutabakatla değiştirdi. Sadece ekonomi de değil; demokraside, hukukun üstünlüğünde, güçler ayrılılığında çok önemli mesafeler kaydettiğimiz ve bunların hepsi eş zamanlı olduğu için Türkiye, o dönemde çok başarılı oldu" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220208/bloomberg-nebati-turkiyede-enflasyonun-yabancilarin-anlayamayacagi-sebepten-yukseldigini-soyledi-1053613786.html

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ali babacan, deva partisi, nureddin nebati, ekonomi, kur