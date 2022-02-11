https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-karaismailoglu-turkiye-cikarcilarin-degil-84-milyonun-ulkesi-1053742538.html

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye yerinde saysın, diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız. Türkiye 50 sene önceki gibi... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T13:42+0300

2022-02-11T13:42+0300

2022-02-11T13:42+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

açıklama

bakan

akp

recep tayyip erdoğan

yol

muhalefet

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çevre yolu ve Akçakoca yolundaki çalışmalar için Düzce'ye geldi. Bakan Karaismailoğlu, şantiyede çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda, bütünsel kalkınma hedefiyle önemli yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. 2003 yılından itibaren ülkemizde başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme hamleleri sayesinde, cumhuriyetimizin 100’üncü yılının eşiğinde, ulaşım ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik. Hükümetlerimiz döneminde ülke genelinde yaptığımız yaklaşık, 1 trilyon 169 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımlarımız içinde kara yolu yatırımlarımız, 711 milyar lira ile en büyük payını alıyor" dedi.3 bi̇n 843 ki̇lometre otoyol hedefi̇Bakanlığının 2023 hedeflerini de açıklayan Karaismailoğlu, "2002 yılı itibarıyla ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızı 3 bin 532 kilometreye, kara yollarındaki tünel uzunluğunu da 50 kilometreden alıp, 12 kat artışla, 651 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluklarını da 724 kilometreye ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz. Kara yolu yatırımlarımızdaki çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedefimiz otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 516 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye çıkarmak. Biz, başkaları gibi sadece kendi geleceğimizi önemsemiyoruz" diye konuştu.‘Türki̇ye, bi̇r avuç i̇nsan i̇çi̇n çalışanların ülkesi̇ deği̇l'"Ne dediklerini bilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan, kendi siyasi ikballeri için Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Düzce kuzey çevre yolundaki çalışmalardan da bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Bugün şantiye ziyaretinde bulunduğumuz, Düzce çevre yolu kesimi, Düzce-Akçakoca devlet yolu onarım işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Proje ile 50,5 kilometrelik bölünmüş yol onarımı yapıyoruz. Bu şekilde, hat üzerinde trafik güvenliği ve sürüş konforunu artırıyoruz. İhale kapsamında, Gümüşova ilçesi Bağdat Caddesi D-100 kara yolu bağlantısında alt geçit çalışmalarına başladık. Bu yıl da çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Düzce kuzey çevre yolumuzun 14 kilometrelik birinci kısmını tamamlayıp, trafiğe açmıştık. İkinci kısmının da 2022 yılı yatırım programı dahilinde yapım ihalesini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/karaismailoglu-marmaray-yogun-kar-yagisinda-istanbulun-ulasimini-sirtladi-1053236126.html

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adil karaismailoğlu, açıklama, bakan, akp, recep tayyip erdoğan, yol, muhalefet