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https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-koca-paylasti-ambulansin-hastadan-kiymetli-oldugu-gunleri-unutun-1053765031.html
Bakan Koca paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
Bakan Koca paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
Bakan Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T23:35+0300
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türkiye
fahrettin koca
işçi
ambulans
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.
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fahrettin koca, işçi, ambulans

Bakan Koca paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun

23:35 11.02.2022 (güncellendi: 23:37 11.02.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Bakan Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" paylaşımını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.
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