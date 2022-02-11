https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-koca-paylasti-ambulansin-hastadan-kiymetli-oldugu-gunleri-unutun-1053765031.html

Bakan Koca paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun

Bakan Koca paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun

Bakan Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T23:35+0300

2022-02-11T23:35+0300

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türkiye

fahrettin koca

işçi

ambulans

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.

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fahrettin koca, işçi, ambulans