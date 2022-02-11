https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-soylu-112yi-asilsiz-arayanlara-seslendi-biz-senin-deneme-tahtan-miyiz-1053743567.html

Bakan Soylu, 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?

Bakan Soylu, 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Biz senin deneme tahtan mıyız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '112 Günü' programındaki konuşmasında, Türkiye'de 112 Acil Çağrı merkezlerinin 2021 yılında aldığı 104.6 milyon çağrının yüzde... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T13:54+0300

2022-02-11T13:54+0300

2022-02-11T13:54+0300

türkiye

süleyman soylu

açıklama

112 acil servis

112 acil çağrı merkezi

rica

çağrı

uyarı

hastane

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Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat'ta 11.2 formatında kutlanan '112 Günü' kapsamında, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı başladı. 112 Günü kutlama ve eğitim programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve 81 ilin 112 Acil Çağrı Merkezi müdürleri katıldı. Bakan Soylu, 112 Günü'nü kutladı ve bu yüzyılın 'aciliyet çağı' olarak da adlandırılabileceğini söyledi.'81 i̇lde 112 aci̇l çağrı merkezleri̇ akti̇f'112 Acil Çağrı Merkezlerinin, esasen Türkiye'nin yaşadığı dönüşümün çıktılarından ve gurur tablolarından biri olduğunu belirten Bakan Soylu, 2005'te pilot il seçilen ve 2009'da ilk acil çağrı merkezinin faaliyete başladığı Antalya'nın, bu proje için 'baba ocağı olduğunu söyledi. Antalya'da çok kapsamlı AFAD merkezi ile birlikte yeni 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bütünleşik olarak yeniden planlandığını da açıklayan Bakan Soylu, tamamen yerli ve milli imkanlarla, yeni nesil 112 yazılımı hazırlandığını ve uluslararası ödül aldığını vurguladı. Soylu, şu an itibarıyla 81 ilin tamamında 112 acil çağrı merkezlerinin aktif olduğunu kaydetti.'En büyük avantajları'112 yazılımının en büyük avantajının, salgın döneminde olduğu gibi, üzerine pek çok yeni gelişmeyi, teknolojiyi, yeni konuyu ekleyebildiği ve artık tüm acil çağrıları kayıt altına alabildiğini anlatan Bakan Soylu, “Bunlar üzerinde daha doğru ve daha detaylı istatistik üretebiliyoruz. Çağrıların karşılanmasından, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tüm veriler sistemde kaydedildiği için, istatistiksel olarak verimlilik ölçümü yapabiliyoruz" dedi.'Arayanın adres ve konum bi̇lgi̇si̇ çıkıyor'Kullanılan coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay mahallinin rahatlıkla tespit edildiğini belirten Bakan Soylu, “Sunucu barındırma modeliyle, 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında, eş zamanlı olarak arayan kişinin adres ve konum bilgisi de karşımıza çıkıyor. Arayan kişinin konum bilgilerini 7-8 metre hassasiyetle tespit etmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, Google ile entegrasyon çalışmalarını tamamladık. Apple ile entegrasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.'104.6 mi̇lyon aramanın 71 mi̇lyonu asılsız'Bütün bu teknolojik yapı, emek, yatırım ve vatandaşların acil çağrılarına koşmak için kurulan sistemin önünde büyük bir engel veya ayak bağı olduğuna da işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla ilgili verileri şöyle paylaştı:'Sonuç almakta zorlanıyoruz'Bugünün 112 Günü olması nedeniyle bütün herkese seslendiğini belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kades, 112'ye entegre edi̇li̇yorGeçen yıl boyunca Engelsiz 112 uygulamasına 3 bin 621, E-çağrı (e-call) uygulamasına 44 bin 753 e-çağrı aldıklarını anlatan Bakan Soylu, “Bu yıl bir yenilik olarak, KADES programı ile 112'yi entegre etmeye çalışıyoruz. KADES basıldığı andan itibaren direkt karşılayıcılara intikal edecek ve saniyelerle tedbir imkanı kılacak bir yazılım geliştirdik. Bunu sağladığımızda hem müdahale sürelerimiz kısalacak hem de mağdur vatandaşlarımızın çağrı imkanı genişlemiş olacak" diye konuştu.

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