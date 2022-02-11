https://tr.sputniknews.com/20220211/bakan-soylunun-talimati-sonrasi-adanada-gunduz-vakti-uyusturucu-operasyonu-1053740036.html

Bakan Soylu’nun talimatı sonrası Adana’da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu

Bakan Soylu’nun talimatı sonrası Adana’da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatı sonrası Adana polisi, ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcılara yönelik... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T12:38+0300

2022-02-11T12:38+0300

2022-02-11T12:44+0300

türkiye

süleyman soylu

adana

narkotik

uyuşturucu

operasyon

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Bakan Soylu’nun “Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun” açıklamasının ardından narkotik ekipleri harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese dün öğle saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı.Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

türkiye

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süleyman soylu, adana, narkotik, uyuşturucu, operasyon