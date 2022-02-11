https://tr.sputniknews.com/20220211/belarus-2021de-65-milyar-dolarlik-ihracat-ile-rekor-kirdi----1053750612.html

Belarus, 2021'de 6.5 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı

Belarus, 2021'de 6.5 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı

Belarus Ticaret Bakanı Bogdanov, Belarus’un 2021'de 6.5 milyar dolar tutarında ürün ihraç ettiğini ve bunun ülke için bir rekor olduğunu belirtti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T16:19+0300

2022-02-11T16:19+0300

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belarus

ticaret

rekor

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Belarus Ticaret Bakanı Aleksey Bogdanov, Belarus’un 2021'de toplam 116 ülkeye 6.5 milyar dolar tutarında ürün ihraç ettiğini ve bunun ülke için bir rekor olduğunu söyledi. Belarus kanalı ONT TV’ye konuşan Bogdanov, “Geçen yıl elde edilen 6.5 milyarlık döviz geliri ülkemiz için mutlak bir rekor” dedi. Son 6 yılda Belarus’un gıda ihracatının yüzde 44 arttığına vurgu yapan Bogdanov, “Eskilerin deyimiyle yumurtalarımızı tek sepete koymamayı öğrendik” diye konuştu. Belarus’un ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısının 82’den 116’ya çıktığını belirten bakan, bunun ülke için bir rekor olduğunu kaydetti.

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