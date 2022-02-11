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Belarus’tan Ukrayna’ya ‘bayrak’ protestosu
Belarus’tan Ukrayna’ya ‘bayrak’ protestosu
Belarus’un Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna’nın Dnepr şehrinde Belarus devlet bayrağı yerine Belarus muhalefetinin gösterilerde kullandığı bayrağın asılması... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T01:33+0300
2022-02-11T01:33+0300
politika
belarus
ukrayna
muhalefet
nazi
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Belarus’un Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Dnepr Belediye Başkanlığı’nın Büyükelçi Sokol’un, Dnepr şehrinde Belediye Başkanı Filatov’un kararıyla Belarus devlet bayrağının başka bir simgeyle değiştirildiği vandalist eylemle ilgili talebine yanıt vermemesi nedeniyle 10 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na, kararlı protestonun ifade edildiği nota yönlendirildi” ifadesine yer verildi.Bu olayı Belarus ulusuna yönelik düşmanlığın alaycı tezahürü ve devlet vandalizmi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Büyükelçilik, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve medeni dünyada kabul görmüş uluslararası ilişkiler kurallarının ve diplomatik ve protokol uygulamalarının ihlal edildiğini vurguladı.Büyükelçi, Belarus devlet bayrağının yerine iadesini, resmi özrün dilenmesini, yabancı devlet simgesine hakaretten soruşturmanın açılmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için gereken tüm önlemlerin alınmasını talep etti.Dnepr şehrinde 9 Şubat günü Ukrayna devlet bayrağı yerine, Belarus muhalefetin kullandığı ve Belarus yönetiminin ‘Nazi simgesi’ olarak gösterdiği bayrak asılmıştı. Dnepr Belediye Başkanlığı, bu eylemin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’ya yönelik “manipülatif açıklama ve tehditlere” cevap olduğunu açıklamıştı.
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belarus, ukrayna, muhalefet, nazi

Belarus’tan Ukrayna’ya ‘bayrak’ protestosu

01:33 11.02.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
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Belarus’un Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna’nın Dnepr şehrinde Belarus devlet bayrağı yerine Belarus muhalefetinin gösterilerde kullandığı bayrağın asılması nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na protesto notasını gönderdi.
Belarus’un Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Dnepr Belediye Başkanlığı’nın Büyükelçi Sokol’un, Dnepr şehrinde Belediye Başkanı Filatov’un kararıyla Belarus devlet bayrağının başka bir simgeyle değiştirildiği vandalist eylemle ilgili talebine yanıt vermemesi nedeniyle 10 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na, kararlı protestonun ifade edildiği nota yönlendirildi” ifadesine yer verildi.
Bu olayı Belarus ulusuna yönelik düşmanlığın alaycı tezahürü ve devlet vandalizmi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Büyükelçilik, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve medeni dünyada kabul görmüş uluslararası ilişkiler kurallarının ve diplomatik ve protokol uygulamalarının ihlal edildiğini vurguladı.
Büyükelçi, Belarus devlet bayrağının yerine iadesini, resmi özrün dilenmesini, yabancı devlet simgesine hakaretten soruşturmanın açılmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için gereken tüm önlemlerin alınmasını talep etti.
Dnepr şehrinde 9 Şubat günü Ukrayna devlet bayrağı yerine, Belarus muhalefetin kullandığı ve Belarus yönetiminin ‘Nazi simgesi’ olarak gösterdiği bayrak asılmıştı. Dnepr Belediye Başkanlığı, bu eylemin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’ya yönelik “manipülatif açıklama ve tehditlere” cevap olduğunu açıklamıştı.
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