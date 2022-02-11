https://tr.sputniknews.com/20220211/belarustan-ukraynaya-bayrak-protestosu-1053727082.html

Belarus’tan Ukrayna’ya ‘bayrak’ protestosu

Belarus’tan Ukrayna’ya ‘bayrak’ protestosu

Belarus’un Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna’nın Dnepr şehrinde Belarus devlet bayrağı yerine Belarus muhalefetinin gösterilerde kullandığı bayrağın asılması... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T01:33+0300

2022-02-11T01:33+0300

2022-02-11T01:33+0300

politika

belarus

ukrayna

muhalefet

nazi

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Belarus’un Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Dnepr Belediye Başkanlığı’nın Büyükelçi Sokol’un, Dnepr şehrinde Belediye Başkanı Filatov’un kararıyla Belarus devlet bayrağının başka bir simgeyle değiştirildiği vandalist eylemle ilgili talebine yanıt vermemesi nedeniyle 10 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na, kararlı protestonun ifade edildiği nota yönlendirildi” ifadesine yer verildi.Bu olayı Belarus ulusuna yönelik düşmanlığın alaycı tezahürü ve devlet vandalizmi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Büyükelçilik, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve medeni dünyada kabul görmüş uluslararası ilişkiler kurallarının ve diplomatik ve protokol uygulamalarının ihlal edildiğini vurguladı.Büyükelçi, Belarus devlet bayrağının yerine iadesini, resmi özrün dilenmesini, yabancı devlet simgesine hakaretten soruşturmanın açılmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için gereken tüm önlemlerin alınmasını talep etti.Dnepr şehrinde 9 Şubat günü Ukrayna devlet bayrağı yerine, Belarus muhalefetin kullandığı ve Belarus yönetiminin ‘Nazi simgesi’ olarak gösterdiği bayrak asılmıştı. Dnepr Belediye Başkanlığı, bu eylemin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’ya yönelik “manipülatif açıklama ve tehditlere” cevap olduğunu açıklamıştı.

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belarus, ukrayna, muhalefet, nazi