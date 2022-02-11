https://tr.sputniknews.com/20220211/belcikada-internetten-alisverisi-kaldirma-tartismasi-1053756197.html

Belçika'da internetten alışverişi kaldırma tartışması

Belçika'da internetten alışverişi kaldırma tartışması

Belçika'da e-ticaret partiler arasında tartışma konusu oldu. Sosyalist Parti'nin lideri Paul Magnette, "Belçika'nın e-ticaretsiz bir ülke olmasına izin verin"... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T18:17+0300

2022-02-11T18:17+0300

2022-02-11T18:24+0300

türkiye

belçika

sosyalist parti

charleroi

internet

alışveriş merkezi

egbert lachaert

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Belçika'da hükümeti oluşturan koalisyonda yer alan Sosyalist Parti'nin lideri Paul Magnette'nin söylemi üzerine e-ticaretin yasaklanıp yasaklanmaması tartışması başladı.Aynı zamanda Charleroi Belediye Başkanı olan Magnette, bir röportajında "Belçika'nın e-ticaretsiz bir ülke olmasına izin verin" ifadelerini kullandı.'Neden geceleri bu depolarda işçilerin çalışmasına izin vermek zorundayız?'E-ticaretin ilerleme değil, sosyal ve ekolojik bozulma olduğunu savunan Magnette, "Neden geceleri bu depolarda işçilerin çalışmasına izin vermek zorundayız? Çünkü insanlar günün her saatinde satın almak ve kolilerinin 24 saat içinde evlerine gelmesini istiyorlar" diye konuştu.Magnette, bu sözleri internet alışverişlerinin gece işçileri üzerinde oluşturduğu yüke dikkati çekmek için kullandığını vurgulasa da siyasi rakiplerinden çokça eleştiri aldı.'100 yıl önceki ekonomiye geri dönmek bize yardımcı olmayacak'Flaman muhafazakar-liberal bir parti olan Open VLD'nin Başkanı Egbert Lachaert, attığı tweette "100 yıl önceki ekonomiye geri dönmek bize yardımcı olmayacak. E-ticaret artık binlerce kişiye iş sağlayabilir. Bunun peşini bırakmayacağız, değil mi?" değerlendirmesini yaptı.'19. yüzyıl bir toplum modeli olamaz, ilerleme bir fırsattır'Liberal Frankofon Reformist Hareket partisinde senatör olan Georges-Louis Bouchez de "19. yüzyıl bir toplum modeli olamaz. İlerleme bir fırsattır. Daha fazla refah için toplumumuzda açık bir zihne ve uyarlanabilirliğe ihtiyacımız var" tespitini yaptı.Eurostat'a göre, 16 ila 74 yaşlarındaki Belçikalıların yüzde 75'i 2021'de çevrimiçi alışveriş yaptı. Avrupa Birliği içerisinde bu tür alışverişi yüzde 91 ile en çok Danimarka yaparken, Bulgaristan yüzde 33 ile en düşük sırada yer aldı.TÜİK'e göre Türkiye'de internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlemlendi.

türkiye

belçika

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belçika, sosyalist parti, charleroi, internet, alışveriş merkezi, egbert lachaert