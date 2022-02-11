https://tr.sputniknews.com/20220211/belediyenin-spor-tesisi-gorevlisi-ikinci-kez-cinsel-tacizden-tutuklandi-1053747808.html

Belediyenin spor tesisi görevlisi, ikinci kez cinsel tacizden tutuklandı

Belediyenin spor tesisi görevlisi, ikinci kez cinsel tacizden tutuklandı

Çalıştığı belediyenin spor tesislerinde bir erkek çocuğu ile bir genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Yakup Akkaya, geçen yıl Ağustos... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T15:10+0300

2022-02-11T15:10+0300

2022-02-11T15:10+0300

türkiye

taciz

istismar

cinsel istismar

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armutlu belediyesi

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, spor tesisine gelen 16 yaşındaki erkek çocuk ile 20 yaşındaki bir kadını telefonla taciz ettiği iddiasıyla geçen yıl 17 Ağustos’ta polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında Gemlik 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla’ 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise ‘telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.4 ay sonra yine tutuklandıCezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra, ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden salıverilen Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesislerindeki işine geri döndü. Akkaya, bu kez de 8 Şubat’ta tesise spor yapmaya gelen bir erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya'nın, Ş.M.A.’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden, ‘cinsel taciz’ suçunun yanı sıra Ş.M.A.’yı fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.Yakup Akkaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.Cep telefonu incelemeye alındıBu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya’nın mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup bulunmadığının belirlenmesi için el konulan cep telefonunda inceleme başlatıldı.Şirket müdürü: Kesinleşmiş suçu olmadığı için işe aldıkAkkaya’nın çalıştığı Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek’in müdürü Atalay Bestaş, “Zaten daha evvel başından bir olay geçmiş. Bir tutuklaması oldu, döndü. Ama biz işe alırken arşiv araştırmalarını yaptırdık. Üzerinde kesinleşmiş bir suç olmadığını, sadece iddianame ile devam ettiğinden dolayı biz işe aldık. Bizde çalışmaya devam ediyordu. Tutuklandığı için 7 Şubat tarihinde işten çıkışı yapıldı. Mahkeme sonuçları beklenecek" dedi.

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