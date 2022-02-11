Beyaz Saray: Ukrayna'daki Amerikalıları 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'da yaşayan Amerikan vatandaşlarını önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeye çağırdıklarını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunuyor.
Sullivan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ukrayna'da ikamet eden Amerikan vatandaşlarını, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz.
Polonya ve Romanya'ya gönderilen Amerikan askeri personli, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak için gönderilen askerler değil.
(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda nihai kararı verdiğini söylemiyoruz. Söylediğimiz şey, sahada gördüklerimize ve istihbarat analistlerimizin tespitlerine dayanarak olması gerektiği kadar endişeye sahip olduğumuz.