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Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece sıfırın altında 19 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T16:04+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
bolu
soğuk
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 17.9 dereceyle Konya’nın Kadınhanı ilçesi oldu.
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meteoroloji genel müdürlüğü, bolu, soğuk

Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu

16:04 11.02.2022 (güncellendi: 16:10 11.02.2022)
© AABolu Dağı, kar
Bolu Dağı, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece sıfırın altında 19 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 17.9 dereceyle Konya’nın Kadınhanı ilçesi oldu.
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