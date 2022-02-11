https://tr.sputniknews.com/20220211/bulent-ersoy-atami-yine-ziyarete-gidecegim-ben-oyle-kolay-pabuc-birakmam-1053739685.html

Bülent Ersoy: Ata'mı yine ziyarete gideceğim, ben öyle kolay pabuç bırakmam

Bülent Ersoy: Ata'mı yine ziyarete gideceğim, ben öyle kolay pabuç bırakmam

Anıtkabir ziyareti sırasında üniformalı bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, “Ata’mı ziyarete... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T12:27+0300

2022-02-11T12:27+0300

2022-02-11T12:32+0300

bülent ersoy

yaşam

anıtkabir

şemsiye

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Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretinde yaşanan ‘şemsiye krizi’ ile ilgili, “Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.‘Film işi şimdilik askıya alındı’Bülent Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayıp "Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" şeklinde konuştu‘Yine gideceğim’Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyareti sırasında bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışma yaratmıştı. Konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ersoy, "Atatürk'ü ziyarete gittim, yine gideceğim. Ben kimseye öyle kolay kolay pabuç bırakmam" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220124/bulent-ersoydan-anitkabir-aciklamasi-1053051668.html

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bülent ersoy, anıtkabir, şemsiye