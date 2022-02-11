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https://tr.sputniknews.com/20220211/bulent-ersoy-atami-yine-ziyarete-gidecegim-ben-oyle-kolay-pabuc-birakmam-1053739685.html
Bülent Ersoy: Ata'mı yine ziyarete gideceğim, ben öyle kolay pabuç bırakmam
Bülent Ersoy: Ata'mı yine ziyarete gideceğim, ben öyle kolay pabuç bırakmam
Anıtkabir ziyareti sırasında üniformalı bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, “Ata’mı ziyarete... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:27+0300
2022-02-11T12:32+0300
bülent ersoy
yaşam
anıtkabir
şemsiye
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Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretinde yaşanan ‘şemsiye krizi’ ile ilgili, “Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.‘Film işi şimdilik askıya alındı’Bülent Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayıp "Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" şeklinde konuştu‘Yine gideceğim’Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyareti sırasında bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışma yaratmıştı. Konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ersoy, "Atatürk'ü ziyarete gittim, yine gideceğim. Ben kimseye öyle kolay kolay pabuç bırakmam" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/bulent-ersoydan-anitkabir-aciklamasi-1053051668.html
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bülent ersoy, anıtkabir, şemsiye

Bülent Ersoy: Ata'mı yine ziyarete gideceğim, ben öyle kolay pabuç bırakmam

12:27 11.02.2022 (güncellendi: 12:32 11.02.2022)
© Hürriyet/Behlül AydınBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Hürriyet/Behlül Aydın
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Anıtkabir ziyareti sırasında üniformalı bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, “Ata’mı ziyarete gittim, yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretinde yaşanan ‘şemsiye krizi’ ile ilgili, “Ata’mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.

‘Film işi şimdilik askıya alındı’

Bülent Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayıp "Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" şeklinde konuştu

‘Yine gideceğim’

Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyareti sırasında bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışma yaratmıştı. Konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ersoy, "Atatürk'ü ziyarete gittim, yine gideceğim. Ben kimseye öyle kolay kolay pabuç bırakmam" dedi.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması: Korkudan şemsiye tutan olmadı
24 Ocak, 06:32
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