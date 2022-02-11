https://tr.sputniknews.com/20220211/cristiano-ronaldonun-oglu-manchester-uniteda-imza-atti-1053736606.html

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı

Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olarak sayılan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United altyapısına transfer oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:29+0300

2022-02-11T11:29+0300

2022-02-11T11:29+0300

spor

ronaldo

cristiano ronaldo

oğul

erkek

cristiano ronaldo jr

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Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle dikkat çeken oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United'a imza attı.Cristiano Junior daha önce Juventus'un altyapısında da oynamıştı.'Hızlı ve iyi top sürüyor'Futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü belirten Ronaldo, "Potansiyeli var. Hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektiriyor. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum." dedi.Oğlu hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Ronaldo, "Oğlumun harika bir futbolcu olup olmayacağını göreceğiz. Hoşlanmadığımı bildiği halde bazen cips yiyor. Bazen oğluma koşu bandında koştuktan sonra soğuk suya dalmasını söylüyorum. O da bana 'Baba, orası çok soğuk' diyor. Normal, o daha 10 yaşında" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/cristiano-ronaldo-42-yasima-kadar-futbol-oynamaya-devam-etmek-istiyorum-1052745955.html

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