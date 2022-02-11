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Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı
Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olarak sayılan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United altyapısına transfer oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:29+0300
2022-02-11T11:29+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
oğul
erkek
cristiano ronaldo jr
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Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle dikkat çeken oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United'a imza attı.Cristiano Junior daha önce Juventus'un altyapısında da oynamıştı.'Hızlı ve iyi top sürüyor'Futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü belirten Ronaldo, "Potansiyeli var. Hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektiriyor. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum." dedi.Oğlu hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Ronaldo, "Oğlumun harika bir futbolcu olup olmayacağını göreceğiz. Hoşlanmadığımı bildiği halde bazen cips yiyor. Bazen oğluma koşu bandında koştuktan sonra soğuk suya dalmasını söylüyorum. O da bana 'Baba, orası çok soğuk' diyor. Normal, o daha 10 yaşında" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/cristiano-ronaldo-42-yasima-kadar-futbol-oynamaya-devam-etmek-istiyorum-1052745955.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, oğul, erkek, cristiano ronaldo jr

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı

11:29 11.02.2022
© AACristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a imza attı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olarak sayılan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United altyapısına transfer oldu.
Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle dikkat çeken oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United'a imza attı.
Cristiano Junior daha önce Juventus'un altyapısında da oynamıştı.

'Hızlı ve iyi top sürüyor'

Futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü belirten Ronaldo, "Potansiyeli var. Hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektiriyor. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum." dedi.
Oğlu hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Ronaldo, "Oğlumun harika bir futbolcu olup olmayacağını göreceğiz. Hoşlanmadığımı bildiği halde bazen cips yiyor. Bazen oğluma koşu bandında koştuktan sonra soğuk suya dalmasını söylüyorum. O da bana 'Baba, orası çok soğuk' diyor. Normal, o daha 10 yaşında" demişti.
Bruno Fernandes-Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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