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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:31+0300
2022-02-11T17:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
heyet
görüşme
aksakallar konseyi
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Konsey heyetinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabulde hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabulü, kendisinin koronavirüsü atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/aksakallar-heyeti-baskani-binali-yildirim-birlikte-hareketle-turk-dunyasi-zorlulari-asabilir-1053663839.html
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recep tayyip erdoğan, heyet, görüşme, aksakallar konseyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi'ni kabul etti

17:31 11.02.2022 (güncellendi: 17:34 11.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Konsey heyetinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabulde hazır bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
POLİTİKA
Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir
9 Şubat, 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabulü, kendisinin koronavirüsü atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.
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