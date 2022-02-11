https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogan-aksakallar-konseyini-kabul-etti-1053754461.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T17:31+0300

2022-02-11T17:31+0300

2022-02-11T17:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

heyet

görüşme

aksakallar konseyi

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Konsey heyetinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabulde hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabulü, kendisinin koronavirüsü atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220209/aksakallar-heyeti-baskani-binali-yildirim-birlikte-hareketle-turk-dunyasi-zorlulari-asabilir-1053663839.html

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recep tayyip erdoğan, heyet, görüşme, aksakallar konseyi