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https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogan-bakan-nebatiyi-kabul-etti-1053763782.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanacak ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:51+0300
2022-02-11T22:50+0300
türkiye
nureddin nebati
fiyat
recep tayyip erdoğan
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak.TRT Haber'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi kabul etti.Görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.'Ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz'Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz.
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nureddin nebati, fiyat, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati'yi kabul etti

22:51 11.02.2022
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanacak ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak.
TRT Haber'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi kabul etti.
Görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

'Ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz'

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz.
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