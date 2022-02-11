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https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-aranan-kisi-otobuste-yakalandi-1053759452.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı
Manisa'ya bağlı Kula ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T19:51+0300
2022-02-11T19:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
manisa
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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda, yaptıkları yol denetiminde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste GBT sorgulaması yapan jandarma ekipleri, yolculardan 28 yaşındaki İ.U.'nun tedirgin hal ve hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine İ.U.'ya yoğunlaşan jandarma, GBT sorgusundan Ağrı ili Patnos İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. İ.U., gözaltına alındı. Aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan İ.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan İ.U. Salihli Cezaevi'ne gönderildi.
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recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, manisa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı

19:51 11.02.2022 (güncellendi: 19:52 11.02.2022)
© DHACumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Manisa'ya bağlı Kula ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında yakalama kararı olan bir kişiyi yakaladı. Otobüsle seyahat ederken yakalanan zanlının yoklama kaçağı da olduğu ortaya çıktı.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda, yaptıkları yol denetiminde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Durdurulan otobüste GBT sorgulaması yapan jandarma ekipleri, yolculardan 28 yaşındaki İ.U.'nun tedirgin hal ve hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine İ.U.'ya yoğunlaşan jandarma, GBT sorgusundan Ağrı ili Patnos İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.
İ.U., gözaltına alındı. Aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan İ.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan İ.U. Salihli Cezaevi'ne gönderildi.
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