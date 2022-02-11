https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-aranan-kisi-otobuste-yakalandi-1053759452.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi otobüste yakalandı

Manisa'ya bağlı Kula ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T19:51+0300

2022-02-11T19:51+0300

2022-02-11T19:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

manisa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053759427_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_a3c8f14cfa0f60d9d88b35754ba7d561.jpg

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda, yaptıkları yol denetiminde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste GBT sorgulaması yapan jandarma ekipleri, yolculardan 28 yaşındaki İ.U.'nun tedirgin hal ve hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine İ.U.'ya yoğunlaşan jandarma, GBT sorgusundan Ağrı ili Patnos İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. İ.U., gözaltına alındı. Aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan İ.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan İ.U. Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

türkiye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, manisa