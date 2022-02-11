https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdoganin-kovid-19-sonrasi-ilk-programi-aciklandi-1053725886.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sonrası ilk programı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sonrası ilk programı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:45+0300

2022-02-11T00:45+0300

2022-02-11T00:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kovid-19

program

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından yarınki programı açıklandı.Programa göre Erdoğan'ın yarın 14.30'da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/cumhurbaskani-erdoganin-pcr-testi-negatif-cikti-1053716265.html

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recep tayyip erdoğan, kovid-19, program