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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sonrası ilk programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sonrası ilk programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:45+0300
2022-02-11T00:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kovid-19
program
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından yarınki programı açıklandı.Programa göre Erdoğan'ın yarın 14.30'da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/cumhurbaskani-erdoganin-pcr-testi-negatif-cikti-1053716265.html
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recep tayyip erdoğan, kovid-19, program

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sonrası ilk programı açıklandı

00:45 11.02.2022 (güncellendi: 00:57 11.02.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından yarınki programı açıklandı.
Programa göre Erdoğan'ın yarın 14.30'da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.
Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'u atlattı
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