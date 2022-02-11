https://tr.sputniknews.com/20220211/danimarka-abd-askerlerinin-ulkede-konuslandirilmasina-izin-verecek-1053742676.html
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek
Danimarka Başbakanı Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:16+0300
2022-02-11T14:16+0300
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu. Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti. Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Ukrayna krizinin tetiklemediğini belirtti. Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti. Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210521/abd-disisleri-bakani-blinken-ulkesinin-gronlandi-satin-almak-istemedigini-dogruladi-1044554970.html
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Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek
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Danimarka Başbakanı Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu. Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti.
Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Ukrayna krizinin tetiklemediğini belirtti.
Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti.
Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.