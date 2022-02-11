Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220211/danimarka-abd-askerlerinin-ulkede-konuslandirilmasina-izin-verecek-1053742676.html
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek
Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek
Danimarka Başbakanı Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:16+0300
2022-02-11T14:16+0300
dünya
danimarka
abd
grönland
asker
mette frederiksen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053744533_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_61818ef95a06a87f6d3b5b6d7ad6d231.jpg
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu. Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti. Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Ukrayna krizinin tetiklemediğini belirtti. Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti. Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210521/abd-disisleri-bakani-blinken-ulkesinin-gronlandi-satin-almak-istemedigini-dogruladi-1044554970.html
danimarka
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053744533_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_ec937ca04f47b6f75d71765312a7d610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, abd, grönland, asker, mette frederiksen

Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek

14:16 11.02.2022
© AP Photo / Baderkhan AhmadABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Abone ol
Danimarka Başbakanı Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu. Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti.
Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Ukrayna krizinin tetiklemediğini belirtti.
Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti.
Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Grönland'ı satın almak istemediğini doğruladı
21 Mayıs 2021, 02:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала