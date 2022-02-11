https://tr.sputniknews.com/20220211/danimarka-kovid-19-asilama-programini-sonlandiriyor-1053751307.html

Danimarka, Kovid-19 aşılama programını sonlandırıyor

Danimarka, Kovid-19 aşılama programını sonlandırıyor

Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu, Kovid-19'a yönelik tüm aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T16:44+0300

2022-02-11T16:44+0300

2022-02-11T16:44+0300

danimarka

koronavirüs

aşı

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Kurumdan yapılan açıklamada, Danimarka'da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve Kovid-19 salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda Kovid-19 aşılama programının sonlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, salgında vakalarının geçen hafta en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, ''Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle Kovid-19 aşısı 3.dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık 4. dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz'' ifadelerine yer verildi. Danimarka hükümeti Kovid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı. Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977'ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556'ya yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/danimarka-omicrona-ragmen-tum-pandemi-kisitlamalarini-kaldirdi-1053338264.html

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danimarka, koronavirüs, aşı