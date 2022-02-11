https://tr.sputniknews.com/20220211/deney-goffin-kakadulari-kisa-surede-alet-kullanmayi-ogrendi-1053742857.html

Deney: Kakadu papağanları, kısa sürede alet kullanmayı öğrendi

Deney: Kakadu papağanları, kısa sürede alet kullanmayı öğrendi

Goffin kakadularının, karmaşık bir görevi tamamlayabilmek için kısa sürede alet kullanmayı öğrendikleri tespit edildi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T13:42+0300

2022-02-11T13:42+0300

2022-02-11T13:43+0300

dünya

goffin kakaduları

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Scientific Reports dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, Goffin kakaduları, görevleri tamamlamak için birleştirilmiş araçları kullanabildiklerini kanıtladılar. Viyana Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Birmingham Üniversitesi ile işbirliği içinde, kuşların özel olarak tasarlanmış bir mekanizmadan bir kaju fıstığını çıkarmak için bir sopa ve bir top kullanmalarını gerektiren bir bir deney yaptılar.Araştırmayla ilgili olarak Reuters'a konuşan deneyin baş araştırmacısı ve Viyana Veterinerlik Üniversitesi üyesi Dr. Antonio Osuna-Mascaró, "Onlara sunduğumuz şey, ortasında bir delik olan, topu sokabilecekleri bir kutu ve her iki taraftan da sopaları sokabilecekleri iki açık çizgiydi. Ayrıca, her iki tarafta da bu kaju parçalarının konduğu iki adet açılır kapanır platform var ve bu kaju parçalarını farklı denemelerde rastgele yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Golf sporundan ilham alan çalışma, dokuz Goffin kakadusunu içeriyordu, ancak görevleri yalnızca üçü görevi tamamlayabildi. Her denemede, kuşların kaju fıstığını nasıl serbest bırakacaklarını bulmak için 10 dakikaları vardı. Başarılı üç kakadudan Figaro adlı bir kuş, ilk denemesinde görevi dokuz dakikadan biraz fazla bir sürede tamamlayabildi ve sonraki denemelerde başarı süresini daha da kısalttı.Bu, kuşların geçmiş deneyimleri hatırlama ve bunları kendi avantajlarına kullanma yeteneklerini kanıtladı.Deney aynı zamanda tür içindeki farklı bireylerin aynı amaca ulaşmak için hangi farklı yaklaşımlara sahip olduğunu da gösterdi. Kajuyu alabilen ikinci kuş Figaro ve Fini, sopayı alıp topu itmek için gagalarını kullanırken, üçüncü başarılı kakadu olan Pipin ise bacağını kullandı. Böylelikle kuşların, primatlar gibi birleşik araçları kullanarak, bunu yapmak için vücut kısımlarını kullanmanın bir yolunu sezgisel olarak bulabildikleri görüldü.Osuna-Mascaró, ilişkisel alet kullanımının doğada son derece nadir olduğunu belirterek, bu üç kuşun elde ettiği sonuçların yalnızca şempanzelerin doğada fındık kırmak için kayaları kullanmasıyla karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı. Öte yandan, yenilikçi görevleri çözme yetenekleri nedeniyle deneye seçilen Goffin kakaduları, birleşik araçları kullanmayı primatların aksine dakikalar içinde öğrenebildiklerini kanıtladılar.Araştırma ayrıca küçük çocuklarda araç kullanmayı öğrenme sürecinin nasıl geliştiğini incelemek için karşılaştırmalı bir yöntem olarak kullanılıyor. Çalışmanın ortak yazarlarından, Birmingham Üniversitesi'nden Sarah Beck, "Çocukların nesneleri keşfetmeye ilgi duyduklarını biliyoruz, ancak sonra bunu sosyal öğrenme için de takas ediyorlar, oysa kakadular muhtemelen daha çok bireysel öğrenmeye odaklanıyor. Bu sosyal öğrenmeyi bireysel öğrenmeyle karşılaştırarak, nasıl uzman araç kullanıcıları haline geldiğimizi anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Çalışma, kakaduları daha karmaşık görevlerle test etmek için daha fazla deneyle devam edecek.

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goffin kakaduları, papağan, deney, araç