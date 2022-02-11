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Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:46+0300
2022-02-11T09:46+0300
2022-02-11T09:46+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
izmir
dikili
kurtarma
sahil güvenlik
il göç idaresi müdürlüğü
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kamyon-kasasindaki-174-kacak-gocmen-buhar-cikinca-yakalandi-1053316070.html
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göçmen, kaçak göçmen, izmir, dikili, kurtarma, sahil güvenlik, il göç idaresi müdürlüğü
Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı Abone ol
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan
17 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.