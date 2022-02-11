https://tr.sputniknews.com/20220211/denizde-mahsur-kalan-17-kacak-gocmen-kurtarildi-1053731786.html

Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T09:46+0300

2022-02-11T09:46+0300

2022-02-11T09:46+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

izmir

dikili

kurtarma

sahil güvenlik

il göç idaresi müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053731861_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14fcbbc2cc628abff24f71dd2eff95ba.jpg

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/kamyon-kasasindaki-174-kacak-gocmen-buhar-cikinca-yakalandi-1053316070.html

türkiye

izmir

dikili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göçmen, kaçak göçmen, izmir, dikili, kurtarma, sahil güvenlik, il göç idaresi müdürlüğü