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Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:46+0300
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türkiye
göçmen
kaçak göçmen
izmir
dikili
kurtarma
sahil güvenlik
il göç idaresi müdürlüğü
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kamyon-kasasindaki-174-kacak-gocmen-buhar-cikinca-yakalandi-1053316070.html
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göçmen, kaçak göçmen, izmir, dikili, kurtarma, sahil güvenlik, il göç idaresi müdürlüğü

Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

09:46 11.02.2022
© DHADenizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan 17 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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