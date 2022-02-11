https://tr.sputniknews.com/20220211/dilipak-af-iddialarinin-dogru-olmamasini-dilerim-utanc-vesilesi-olur-1053729416.html

Dilipak: Af iddialarının doğru olmamasını dilerim, utanç vesilesi olur

Dilipak: Af iddialarının doğru olmamasını dilerim, utanç vesilesi olur

Akit gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak, kapsamlı bir genel af ilan edileceğine dair söylentiler dolaştığını ifada ederek “Bu iddiaların doğru... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T06:49+0300

2022-02-11T06:49+0300

2022-02-11T06:51+0300

türkiye

abdurrahman dilipak

af

genel af

iddia

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Dilipak, bugünkü köşe yazısında kapsamlı genel af söylentileriyle ilgili bir yazı kaleme alarak, iddiaların doğru çıkmamasını umduğunu belirtti. "Af bahanesi ile suçların üstü örtülüp, suçlular sokağa salınamaz" diyen Dilipak, "hiçbir siyasi böyle bir cinayetin altında kalkamaz" ifadelerini kullandı. 'Bunun bedeli ağır olur'Dilipak, bugünkü köşe yazısında kapsamlı genel af söylentisiyle ilgili olarak şunları söyledi:"PKK, FETÖ, 28 Şubat, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, Kovid sürecinde yaşanan haksız işlemler ve bu işlemler sonucu maddi, manevi zarar görenlerin zararlarına sebep olanlar ve uyuşturucu iddiaları ile suçlananlar, kumar ve fuhuş gibi rezaletlerden sanık olanların, hepsi sokağa salınacakmış ya da daha sanık bile olmadan iddiaların soruşturulmasının önü alınacakmış Allah korusun. Bakın hiçbir siyasi böyle bir cinayetin altında kalkamaz. Bunun bedeli ağır olur. Af bahanesi ile suçların üstü örtülüp, suçlular sokağa salınamaz."'İnşallah bu meclis böyle bir kirli oyuna alet olmaz'“Bu iddiaların doğru olmamasını dilerim. Bu iş, bu yüz karası işi yapanlar için utanç vesilesi olur. Ve millet bunu yapanları affetmez” diyen Dilipak, özetle şunları yazdı:"Af perdesi altında bir suç koalisyonu kurulmuş olur bu takdirde. HDP’liler, FETÖ’cüler, Mafia, 28 Şubatçılar, BÇG filan hepsi bu işten yakayı kurtarmış olur. Eee, birilerinin vergi borcu filan da silinir. 28 Şubat mağdurları, Sivas, Gezi davasından suçlanan filan da bu arada kurtulmuş olurlar diye düşünülüyorsa, bu iş geri teper. Acil olarak yapılması gereken, hukuksuzluğun önüne geçilmesi, hukuksuz bir şekilde suçlananların haklarının iadesidir. Suçların affedilmesi ya da suçlulardan hesap sorulmasının önünün alınması, suça ve suçluların mükafatlandırılması anlamına gelir. Kimse iki cihanda da bu ağır vebalin altında kalkamaz... Burada suçlular bir şekilde ödüllendirilirken, suçsuz insanlar cezalandırılmış olacaktır. Bu zulümdür. İnşallah bu meclis böyle bir kirli oyuna alet olmaz. Hele de şu son suikast olaylarından sonra."

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abdurrahman dilipak, af, genel af, iddia