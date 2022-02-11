Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/donbass-sakinlerinin-aihme-kiev-aleyhine-actigi-davalarin-toplam-tutari-310-milyon-eurodan-fazla-1053728479.html
Donbass sakinlerinin AİHM'e Kiev aleyhine açtığı davaların toplam tutarı 310 milyon euro'dan fazla
Donbass sakinlerinin AİHM'e Kiev aleyhine açtığı davaların toplam tutarı 310 milyon euro'dan fazla
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, Ukrayna makamlarının eylemlerinden zarar gören Donbass sakinlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM)... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T03:35+0300
2022-02-11T03:35+0300
ukrayna krizi
donbass
ukrayna
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044170943_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_94d3e46f444fccec97a7e0b0f9f48bce.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna makamlarının eylemlerinden zarar gören Donbass sakinlerinin AİHM’e toplamı 310 milyon euro'yu aşan şikayet başvurusu gönderdiklerini söyledi.Petrenko, “Rusya Soruşturma Komitesi'nin desteği ile Rus avukatlık kuruluşları, 39 binin üzerinde dosyayı işlemden geçirdi, bunların arasından Ukrayna makamlarının eylemlerinin mağdurları tarafından verilen 7 bin 350'den fazla şikayet başvurusu hazırlandı ve AİHM'ye gönderildi. Tazminata konu şikayetlerde sunulan toplam talep tutarı 310 milyon euro'nun üzerindedir” diye konuştu.Devletin Donbass'taki olaylarla ilgili tutumu oluşturulurken Rusya soruşturma makamları tarafından başlatılan davalar ile ilgili soruşturmalardan elde edilen materyallerin kullanıldığına dikkat çeken Petrenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “AİHM tarafından Temmuz 2021'den bu yana değerlendirilen ‘Rusya Ukrayna'ya karşı’ davası, Donbass'ın Rusça konuşan nüfusunun soykırımı, yurtdışındaki Rus kurumlarına saldırılar, Rostov bölgesine açılan ateş, gazeteci cinayetleri ve gazetecilere yönelik diğer şiddet eylemleri ile ilgili açılan ceza davalarındaki materyallerin Soruşturma Komitesi tarafından iletilen kopyalarına dayanmaktadır.”
https://tr.sputniknews.com/20220211/lugansk-ukraynali-askerler-firara-meyilli-olup-olmadigi-konusunda-teste-tabi-tutuluyor-1053727913.html
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044170943_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_2821594170bf35a5f71e8b6ddc4daef2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donbass, ukrayna, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), dava

Donbass sakinlerinin AİHM'e Kiev aleyhine açtığı davaların toplam tutarı 310 milyon euro'dan fazla

03:35 11.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, Ukrayna makamlarının eylemlerinden zarar gören Donbass sakinlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) toplamı 310 milyon euro'yu aşan şikayet başvurusu gönderdiklerini söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna makamlarının eylemlerinden zarar gören Donbass sakinlerinin AİHM’e toplamı 310 milyon euro'yu aşan şikayet başvurusu gönderdiklerini söyledi.
Petrenko, “Rusya Soruşturma Komitesi'nin desteği ile Rus avukatlık kuruluşları, 39 binin üzerinde dosyayı işlemden geçirdi, bunların arasından Ukrayna makamlarının eylemlerinin mağdurları tarafından verilen 7 bin 350'den fazla şikayet başvurusu hazırlandı ve AİHM'ye gönderildi. Tazminata konu şikayetlerde sunulan toplam talep tutarı 310 milyon euro'nun üzerindedir” diye konuştu.
Devletin Donbass'taki olaylarla ilgili tutumu oluşturulurken Rusya soruşturma makamları tarafından başlatılan davalar ile ilgili soruşturmalardan elde edilen materyallerin kullanıldığına dikkat çeken Petrenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “AİHM tarafından Temmuz 2021'den bu yana değerlendirilen ‘Rusya Ukrayna'ya karşı’ davası, Donbass'ın Rusça konuşan nüfusunun soykırımı, yurtdışındaki Rus kurumlarına saldırılar, Rostov bölgesine açılan ateş, gazeteci cinayetleri ve gazetecilere yönelik diğer şiddet eylemleri ile ilgili açılan ceza davalarındaki materyallerin Soruşturma Komitesi tarafından iletilen kopyalarına dayanmaktadır.”
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Ukrayna krizi
Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor
02:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала