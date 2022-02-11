https://tr.sputniknews.com/20220211/donbass-sakinlerinin-aihme-kiev-aleyhine-actigi-davalarin-toplam-tutari-310-milyon-eurodan-fazla-1053728479.html

Donbass sakinlerinin AİHM'e Kiev aleyhine açtığı davaların toplam tutarı 310 milyon euro'dan fazla

Donbass sakinlerinin AİHM'e Kiev aleyhine açtığı davaların toplam tutarı 310 milyon euro'dan fazla

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, Ukrayna makamlarının eylemlerinden zarar gören Donbass sakinlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM)... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T03:35+0300

2022-02-11T03:35+0300

2022-02-11T03:35+0300

ukrayna krizi

donbass

ukrayna

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

dava

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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna makamlarının eylemlerinden zarar gören Donbass sakinlerinin AİHM’e toplamı 310 milyon euro'yu aşan şikayet başvurusu gönderdiklerini söyledi.Petrenko, “Rusya Soruşturma Komitesi'nin desteği ile Rus avukatlık kuruluşları, 39 binin üzerinde dosyayı işlemden geçirdi, bunların arasından Ukrayna makamlarının eylemlerinin mağdurları tarafından verilen 7 bin 350'den fazla şikayet başvurusu hazırlandı ve AİHM'ye gönderildi. Tazminata konu şikayetlerde sunulan toplam talep tutarı 310 milyon euro'nun üzerindedir” diye konuştu.Devletin Donbass'taki olaylarla ilgili tutumu oluşturulurken Rusya soruşturma makamları tarafından başlatılan davalar ile ilgili soruşturmalardan elde edilen materyallerin kullanıldığına dikkat çeken Petrenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “AİHM tarafından Temmuz 2021'den bu yana değerlendirilen ‘Rusya Ukrayna'ya karşı’ davası, Donbass'ın Rusça konuşan nüfusunun soykırımı, yurtdışındaki Rus kurumlarına saldırılar, Rostov bölgesine açılan ateş, gazeteci cinayetleri ve gazetecilere yönelik diğer şiddet eylemleri ile ilgili açılan ceza davalarındaki materyallerin Soruşturma Komitesi tarafından iletilen kopyalarına dayanmaktadır.”

https://tr.sputniknews.com/20220211/lugansk-ukraynali-askerler-firara-meyilli-olup-olmadigi-konusunda-teste-tabi-tutuluyor-1053727913.html

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donbass, ukrayna, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), dava