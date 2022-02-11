https://tr.sputniknews.com/20220211/donetsk-cephe-hattinin-ukrayna-tarafinda-yabanci-parali-askerler-tespit-edildi-1053756038.html

Donetsk: Cephe hattının Ukrayna tarafında yabancı paralı askerler tespit edildi

Donetsk: Cephe hattının Ukrayna tarafında yabancı paralı askerler tespit edildi

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, cephe hattı yakınında Ukrayna ordusunun kontrolündeki... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T18:12+0300

2022-02-11T18:12+0300

2022-02-11T18:12+0300

ukrayna krizi

eduard basurin

donbass

paralı asker

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DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, “İstihbaratımız, Şirokino ve Popasnaya yerleşimlerinde İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin varlığını doğruladı. Donbass’taki varlıkları ayrıca açık kaynaklardan gelen bilgiyle de doğrulanıyor” diye açıkladı.Ukrayna ordusu son zamanlarda Donbass’taki güçlerini artırıyor ve Minsk anlaşmasının yasakladığı silahtan dahil Donetsk ve Lugansk milis güçlerine ateş ediyor. Bununla birlikte Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı da devam ediyor.

donbass

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eduard basurin, donbass, paralı asker