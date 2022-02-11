DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, “İstihbaratımız, Şirokino ve Popasnaya yerleşimlerinde İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin varlığını doğruladı. Donbass’taki varlıkları ayrıca açık kaynaklardan gelen bilgiyle de doğrulanıyor” diye açıkladı.Ukrayna ordusu son zamanlarda Donbass’taki güçlerini artırıyor ve Minsk anlaşmasının yasakladığı silahtan dahil Donetsk ve Lugansk milis güçlerine ateş ediyor. Bununla birlikte Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı da devam ediyor.
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, cephe hattı yakınında Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgede İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin tespit edildiğini belirtti.
DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, “İstihbaratımız, Şirokino ve Popasnaya yerleşimlerinde İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin varlığını doğruladı. Donbass’taki varlıkları ayrıca açık kaynaklardan gelen bilgiyle de doğrulanıyor” diye açıkladı.
Ukrayna ordusu son zamanlarda Donbass’taki güçlerini artırıyor ve Minsk anlaşmasının yasakladığı silahtan dahil Donetsk ve Lugansk milis güçlerine ateş ediyor. Bununla birlikte Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı da devam ediyor.