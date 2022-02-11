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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/donetsk-cephe-hattinin-ukrayna-tarafinda-yabanci-parali-askerler-tespit-edildi-1053756038.html
Donetsk: Cephe hattının Ukrayna tarafında yabancı paralı askerler tespit edildi
Donetsk: Cephe hattının Ukrayna tarafında yabancı paralı askerler tespit edildi
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, cephe hattı yakınında Ukrayna ordusunun kontrolündeki... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T18:12+0300
2022-02-11T18:12+0300
ukrayna krizi
eduard basurin
donbass
paralı asker
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DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, “İstihbaratımız, Şirokino ve Popasnaya yerleşimlerinde İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin varlığını doğruladı. Donbass’taki varlıkları ayrıca açık kaynaklardan gelen bilgiyle de doğrulanıyor” diye açıkladı.Ukrayna ordusu son zamanlarda Donbass’taki güçlerini artırıyor ve Minsk anlaşmasının yasakladığı silahtan dahil Donetsk ve Lugansk milis güçlerine ateş ediyor. Bununla birlikte Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı da devam ediyor.
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eduard basurin, donbass, paralı asker

Donetsk: Cephe hattının Ukrayna tarafında yabancı paralı askerler tespit edildi

18:12 11.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girEduard Basurin
Eduard Basurin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, cephe hattı yakınında Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgede İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin tespit edildiğini belirtti.
DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, “İstihbaratımız, Şirokino ve Popasnaya yerleşimlerinde İngiliz ve Polonyalı paralı askerlerin varlığını doğruladı. Donbass’taki varlıkları ayrıca açık kaynaklardan gelen bilgiyle de doğrulanıyor” diye açıkladı.
Ukrayna ordusu son zamanlarda Donbass’taki güçlerini artırıyor ve Minsk anlaşmasının yasakladığı silahtan dahil Donetsk ve Lugansk milis güçlerine ateş ediyor. Bununla birlikte Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı da devam ediyor.
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