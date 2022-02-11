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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220211/doviz-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053731081.html
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.51 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.39 liradan işlem görüyor. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T09:18+0300
2022-02-11T09:18+0300
2022-02-11T09:18+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
döviz
türk lirası
çeyrek altın
gram altın
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Dolar, haftanın son iş günü 11 Şubat 2022 sabahında 13.5136 lira seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5137 lira, satış fiyatı 13.5237 liradan işlem görüyor.Euro ise aynı dakikalarda 15.3847 lira alış fiyatı, 15.3997 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın fiyatları yatay seyrine devam ederken, spot piyasada gram altın 792 liradan el değiştiriyor.Çeyrek altında alış fiyatı 1269, satış fiyatı 1300 liradan işlem görüyor.Altının ons fiyatı ise 1824 dolar seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/doviz-ve-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-1053688560.html
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dolar, euro, altın, döviz, türk lirası, çeyrek altın, gram altın
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne? Abone ol
Dolar kuru güne 13.51 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.39 liradan işlem görüyor.
Dolar, haftanın son iş günü 11 Şubat 2022 sabahında 13.5136 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada
dolar/TL alış fiyatı 13.5137 lira, satış fiyatı 13.5237 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 15.3847 lira alış fiyatı, 15.3997 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları yatay seyrine devam ederken, spot piyasada gram altın 792 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altında alış fiyatı 1269, satış fiyatı 1300 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1824 dolar seviyesinde yer alıyor.