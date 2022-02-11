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DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir
DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'daki koronavirüsü vakalarının resmi rakamlardan 7 katı, ölümlerin ise bilinenden 2-3 kat fazla olabileceğini açıkladı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:34+0300
2022-02-11T00:34+0300
koronavirüs
afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini belirtti. DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerindeki gözlem sisteminin ve test kapasitesinin yetersiz olduğunu söyledi. Moeti, yaklaşık 11 milyon vakanın bildirildiği kıtada bu rakamın gerçekte 7 kat fazla ve 240 bin ölüm vakasının ise gerçekte 2-3 kat fazla olabileceğini belirtti.Moeti, 14 Şubat'ın kıtada salgının ikinci yılı olduğunu, mevcut trendin sürmesi halinde "tünelin ucundaki ışığın" görülebileceğini ifade etti.Kovid-19'un önlenmesinde aşının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Moeti, bazı ülkeler üçüncü doz aşıları yapıyor olsa da Afrikalıların yüzde 85'inin halen tek doz aşı dahi olmadığını belirtti.Daha önce Science dergisinde yayımlanan bir makalede, kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşılmıştı.
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afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19

DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir

00:34 11.02.2022
© REUTERS / Baz RatnerAfrika - koronavirüs - Kovid-19
Afrika - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Baz Ratner
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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'daki koronavirüsü vakalarının resmi rakamlardan 7 katı, ölümlerin ise bilinenden 2-3 kat fazla olabileceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini belirtti. DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerindeki gözlem sisteminin ve test kapasitesinin yetersiz olduğunu söyledi. Moeti, yaklaşık 11 milyon vakanın bildirildiği kıtada bu rakamın gerçekte 7 kat fazla ve 240 bin ölüm vakasının ise gerçekte 2-3 kat fazla olabileceğini belirtti.

Moeti, 14 Şubat'ın kıtada salgının ikinci yılı olduğunu, mevcut trendin sürmesi halinde "tünelin ucundaki ışığın" görülebileceğini ifade etti.
Kovid-19'un önlenmesinde aşının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Moeti, bazı ülkeler üçüncü doz aşıları yapıyor olsa da Afrikalıların yüzde 85'inin halen tek doz aşı dahi olmadığını belirtti.
Daha önce Science dergisinde yayımlanan bir makalede, kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşılmıştı.
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