https://tr.sputniknews.com/20220211/durexten-haydar-dumen-reklami-basimiz-sag-olsun-1053752710.html

Durex'ten Haydar Dümen reklamı: 'Başımız sağ olsun'

Durex'ten Haydar Dümen reklamı: 'Başımız sağ olsun'

Prezervatif markası Durex, cinsel yaşam üzerine Posta gazetesinde yazılar yazan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in ardından Google'a reklam verdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

haydar dümen

durex

prezervatif

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google

posta gazetesi

yazı

cinsel

cinsel istek

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Google'da 'Haydar Dümen' ismini aratanlar ilk olarak Durex'in 'Dr. Haydar Dümen’i kaybettik - Başımız Sağolsun' reklamı ile karşılaşıyor. Reklama tıklayanlar ünlü prezervatif markası Durex'in resmi sitesine yönlendiriliyor.Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, okur mektuplarını yanıtladığı 'Cinsel Sorunlarınız' kitabı 1970'lerin sonundan itibaren 'long seller' olan psikiyatrist Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/haydar-dumen-hayatini-kaybetti-1053741453.html

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