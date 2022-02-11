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https://tr.sputniknews.com/20220211/durexten-haydar-dumen-reklami-basimiz-sag-olsun-1053752710.html
Durex'ten Haydar Dümen reklamı: 'Başımız sağ olsun'
Durex'ten Haydar Dümen reklamı: 'Başımız sağ olsun'
Prezervatif markası Durex, cinsel yaşam üzerine Posta gazetesinde yazılar yazan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in ardından Google'a reklam verdi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
haydar dümen
durex
prezervatif
reklam
google
posta gazetesi
yazı
cinsel
cinsel istek
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Google'da 'Haydar Dümen' ismini aratanlar ilk olarak Durex'in 'Dr. Haydar Dümen’i kaybettik - Başımız Sağolsun' reklamı ile karşılaşıyor. Reklama tıklayanlar ünlü prezervatif markası Durex'in resmi sitesine yönlendiriliyor.Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, okur mektuplarını yanıtladığı 'Cinsel Sorunlarınız' kitabı 1970'lerin sonundan itibaren 'long seller' olan psikiyatrist Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/haydar-dumen-hayatini-kaybetti-1053741453.html
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haydar dümen, durex, prezervatif, reklam, google, posta gazetesi, yazı, cinsel, cinsel istek, kitap, ölüm

Durex'ten Haydar Dümen reklamı: 'Başımız sağ olsun'

17:03 11.02.2022 (güncellendi: 17:12 11.02.2022)
© DHAHaydar Dümen
Haydar Dümen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© DHA
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Prezervatif markası Durex, cinsel yaşam üzerine Posta gazetesinde yazılar yazan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in ardından Google'a reklam verdi.
Google'da 'Haydar Dümen' ismini aratanlar ilk olarak Durex'in 'Dr. Haydar Dümen’i kaybettik - Başımız Sağolsun' reklamı ile karşılaşıyor.
Reklama tıklayanlar ünlü prezervatif markası Durex'in resmi sitesine yönlendiriliyor.
© Fotoğraf : GoogleDurex'in Haydar Dümen için Google'a verdiği reklam
Durex'in Haydar Dümen için Google'a verdiği reklam - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Durex'in Haydar Dümen için Google'a verdiği reklam
© Fotoğraf : Google
Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, okur mektuplarını yanıtladığı 'Cinsel Sorunlarınız' kitabı 1970'lerin sonundan itibaren 'long seller' olan psikiyatrist Haydar Dümen, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.
Haydar Dümen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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