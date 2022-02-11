Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/e-devlete-yeni-ozellik-haksiz-fiyat-artisi-sikayet-bildirim-sistemi-1053737357.html
e-Devlet'e yeni özellik: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi
e-Devlet'e yeni özellik: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'nin devreye girdiğini açıkladı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:03+0300
2022-02-11T12:03+0300
türkiye
e-devlet
fiyat
şikayet
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052440092_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_651ce5ce286bf2a239c38fb131611e89.jpg
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi'ndeki yeniliğe ilişkin bilgi verdi.Sistemin halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan hizmet verdiğini belirten Koç, "Hizmet, toplumda farkındalık yaratması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için artık e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandı" dedi.Vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden haksız fiyat artışına yönelik şikayetlerini kolay ve güvenli bir şekilde iletebileceklerini vurgulayan Koç, bu bildirimlerin söz konusu artışları önlemek için çok önemli olduğunu dile getirdi.Uygulama halihazırda Ticaret Bakanlığı’nın mobil uygulamasında ve ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan hizmet veriyordu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052440092_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_34e365948d441bc977c25286e9926021.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
e-devlet, fiyat, şikayet, ticaret bakanlığı

e-Devlet'e yeni özellik: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi

12:03 11.02.2022
© AAe-devlet
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'nin devreye girdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi'ndeki yeniliğe ilişkin bilgi verdi.

Sistemin halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan hizmet verdiğini belirten Koç, "Hizmet, toplumda farkındalık yaratması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için artık e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandı" dedi.

Vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden haksız fiyat artışına yönelik şikayetlerini kolay ve güvenli bir şekilde iletebileceklerini vurgulayan Koç, bu bildirimlerin söz konusu artışları önlemek için çok önemli olduğunu dile getirdi.
Uygulama halihazırda Ticaret Bakanlığı’nın mobil uygulamasında ve ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan hizmet veriyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала