https://tr.sputniknews.com/20220211/e-devlete-yeni-ozellik-haksiz-fiyat-artisi-sikayet-bildirim-sistemi-1053737357.html

e-Devlet'e yeni özellik: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi

e-Devlet'e yeni özellik: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'nin devreye girdiğini açıkladı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

e-devlet

fiyat

şikayet

ticaret bakanlığı

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi'ndeki yeniliğe ilişkin bilgi verdi.Sistemin halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan hizmet verdiğini belirten Koç, "Hizmet, toplumda farkındalık yaratması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için artık e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandı" dedi.Vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden haksız fiyat artışına yönelik şikayetlerini kolay ve güvenli bir şekilde iletebileceklerini vurgulayan Koç, bu bildirimlerin söz konusu artışları önlemek için çok önemli olduğunu dile getirdi.Uygulama halihazırda Ticaret Bakanlığı’nın mobil uygulamasında ve ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan hizmet veriyordu.

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e-devlet, fiyat, şikayet, ticaret bakanlığı