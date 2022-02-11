Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/eczanelere-tabela-vergisi-geldi-1053730455.html
Eczanelere tabela vergisi geldi
Eczanelere tabela vergisi geldi
Danıştay, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logosunun 'reklam' olduğuna hükmetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T08:35+0300
2022-02-11T08:35+0300
türkiye
eczane
tabela
vergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103705/02/1037050208_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3462e5a1ef20536115a0c62e5c5244d5.jpg
Danıştay, "Eczane" tabelalarıyla birlikte, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logolarının reklam amacı taşıdığına hükmetti. Bu kararla birlikte, eczanelerden ilan ve reklam vergisinin alınmasının yolu açıldı.TEB, iptal davası açmıştıEczaneler de tıpkı esnaf gibi tabela vergisi öderken, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergi iptal davaları açmıştı. Yerel mahkemelerde başlayan dava maratonu üst mahkemelere taşındı. Ancak üst mahkemelerden birbirinden farklı kararlar geldi.Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Samsun Bölge İdare Mahkemesi kanunda istisna olmadığı için vergi alınması yönünde karar verirken, Ankara ve İstanbul bölge idare mahkemeleri vergi alınmaması yönünde kararlar verdi. Aykırı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvuruldu. Kurul, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de ‘E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına kesin onay verdi. 19 Ocak 2022 tarihli karar oy çokluğuyla alındı.Yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik ‘eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103705/02/1037050208_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5dc162d5d0b5dcf6c3edbe45d0799d71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eczane, tabela, vergi

Eczanelere tabela vergisi geldi

08:35 11.02.2022
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
Abone ol
Danıştay, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logosunun 'reklam' olduğuna hükmetti.
Danıştay, "Eczane" tabelalarıyla birlikte, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logolarının reklam amacı taşıdığına hükmetti. Bu kararla birlikte, eczanelerden ilan ve reklam vergisinin alınmasının yolu açıldı.

TEB, iptal davası açmıştı

Eczaneler de tıpkı esnaf gibi tabela vergisi öderken, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergi iptal davaları açmıştı. Yerel mahkemelerde başlayan dava maratonu üst mahkemelere taşındı. Ancak üst mahkemelerden birbirinden farklı kararlar geldi.
Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Samsun Bölge İdare Mahkemesi kanunda istisna olmadığı için vergi alınması yönünde karar verirken, Ankara ve İstanbul bölge idare mahkemeleri vergi alınmaması yönünde kararlar verdi. Aykırı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvuruldu. Kurul, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de ‘E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına kesin onay verdi. 19 Ocak 2022 tarihli karar oy çokluğuyla alındı.
Yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik ‘eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала