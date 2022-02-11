https://tr.sputniknews.com/20220211/eczanelere-tabela-vergisi-geldi-1053730455.html

Eczanelere tabela vergisi geldi

Eczanelere tabela vergisi geldi

Danıştay, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logosunun 'reklam' olduğuna hükmetti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T08:35+0300

2022-02-11T08:35+0300

2022-02-11T08:35+0300

türkiye

eczane

tabela

vergi

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Danıştay, "Eczane" tabelalarıyla birlikte, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logolarının reklam amacı taşıdığına hükmetti. Bu kararla birlikte, eczanelerden ilan ve reklam vergisinin alınmasının yolu açıldı.TEB, iptal davası açmıştıEczaneler de tıpkı esnaf gibi tabela vergisi öderken, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergi iptal davaları açmıştı. Yerel mahkemelerde başlayan dava maratonu üst mahkemelere taşındı. Ancak üst mahkemelerden birbirinden farklı kararlar geldi.Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Samsun Bölge İdare Mahkemesi kanunda istisna olmadığı için vergi alınması yönünde karar verirken, Ankara ve İstanbul bölge idare mahkemeleri vergi alınmaması yönünde kararlar verdi. Aykırı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvuruldu. Kurul, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de ‘E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına kesin onay verdi. 19 Ocak 2022 tarihli karar oy çokluğuyla alındı.Yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik ‘eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.

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eczane, tabela, vergi