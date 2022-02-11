Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220211/elon-musk-evladini-kaybetmekten-daha-kotu-bir-sey-yok-1053737624.html
Elon Musk'ın mahkemeye sunulan e-posta yazışmalarından: Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok
Elon Musk'ın mahkemeye sunulan e-posta yazışmalarından: Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok
Tesla CEO'su Elon Musk, 20 yıl önce kaybettiği oğluna değinerek yazdığı bir e-postada, "Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok" dedi. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:48+0300
2022-02-11T12:08+0300
yaşam
elon musk
tesla
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ec7712a1d011679d66a6e418a321327d.jpg
Yaklaşık 4 yıl önce bir Tesla otomobil kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Barrett Riley'in babası James Riley ile Tesla CEO'su Elon Musk arasındaki e-posta yazışmaları ortaya çıktı. Baba Riley'e yazdığı 10 Mayıs 2018 tarihli e-postada Musk, "Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok" ifadelerini kullandı.Barrett Riley, 2018'deki trafik kazasında Tesla'nın ürettiği Model S otomobilinin kontrolünü kaybetmiş ve saatte 186 kilometre hızla Florida'daki Fort Lauderdale'de bir beton duvara çarpara hayatını kaybetmişti.İlk olarak Bloomberg tarafından yayınlanan e-postalarda Musk'ın Riley ailesine taziyelerini ilettiği, kendilerine trafik kazasına dair verileri paylaşma teklifinde bulunduğu ve aile üyeleriyle birebir telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.E-postalarda ortaya çıkan bir diğer detay ise, Musk'ın acılı babaya taziyelerini iletirken, 2002 yılında kendi oğlunu kaybetmesine ilişkin duygularını paylaşması oldu. Oğlu Nevada Alexander Musk'ın henüz 10 haftalıkken hayatını kaybetmesinden dolayı baba Riley'e "Acınızı anlıyorum" diyen Musk, "Benim ilk çocuğum kollarımda öldü. Son kalp atışlarını hissettim" ifadelerini kullandı.Musk ve o dönemki eşi Justine Wilson, oğulları Nevada Alexander'ı bir sabah nefes almıyor halde bulmuştu. Küçük bebek, 3 gün süren yaşam destek mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti.Riley'e trafik kazasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen Musk, "Tesla güvenliği arttırmak için her şeyi yapıyor. Ailem ve arkadaşlarım, ben de dahil, hepimiz Tesla kullanıyoruz. Onlar kullanmasaydı dahi yapabileceğim her şeyi yapardım" dedi.Söz konusu e-posta yazışmaları, kazada ön koltukta oturan ve hayatını kaybeden Edgar Monserratt'ın ailesi tarafından açılan haksız ölüm davasında Aralık ayında mahkemeye sunulmuştu. Davanın mağdur avukatı, Tesla'nın otopilot destekli sürüş özelliği hakkında Musk'ı sorguya çağrılması için yargıcı ikna etmeye çalışıyor.51 yaşındaki Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Son olarak 5 Mayıs 2020'de, o dönemki kız arkadaşı Claire Boucher (ya da daha yaygın bilinen adıyla müzisyen Grimes), X Æ A-Xii Musk'ı dünyaya getirdi.Adı nedeniyle büyük olay yaratan en küçük Musk, babasının zaman zaman yaptığı Twitter paylaşımları sayesinde şimdiden dünyanın tanıdığı bir bebek. Musk, doğumdan kısa bir süre sonra, son günlerin en fazla tartışılan ismi Joe Rogan'ın podcast'ine konuk olmuş ve ufaklığın adının X-Ash-A-Twelve olarak okunduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/teslanin-basi-elon-muskin-tweetleri-nedeniyle-dertte-mahkeme-celbi-aldi-1053580121.html
https://tr.sputniknews.com/20200525/elon-musk-ve-grimes-cocuklarinin-ismini-degistirdi-ancak-hala-yasalara-uygun-degil-1042112471.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1ee809bdb0f4e9422a31ecaa9d59352.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, tesla, kaza

Elon Musk'ın mahkemeye sunulan e-posta yazışmalarından: Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok

11:48 11.02.2022 (güncellendi: 12:08 11.02.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
Abone ol
Tesla CEO'su Elon Musk, 20 yıl önce kaybettiği oğluna değinerek yazdığı bir e-postada, "Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok" dedi.
Yaklaşık 4 yıl önce bir Tesla otomobil kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Barrett Riley'in babası James Riley ile Tesla CEO'su Elon Musk arasındaki e-posta yazışmaları ortaya çıktı.
Baba Riley'e yazdığı 10 Mayıs 2018 tarihli e-postada Musk, "Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Barrett Riley, 2018'deki trafik kazasında Tesla'nın ürettiği Model S otomobilinin kontrolünü kaybetmiş ve saatte 186 kilometre hızla Florida'daki Fort Lauderdale'de bir beton duvara çarpara hayatını kaybetmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
EKONOMİ
Tesla'nın başı Elon Musk'ın tweet'leri nedeniyle dertte: Mahkeme celbi aldı
7 Şubat, 22:42
İlk olarak Bloomberg tarafından yayınlanan e-postalarda Musk'ın Riley ailesine taziyelerini ilettiği, kendilerine trafik kazasına dair verileri paylaşma teklifinde bulunduğu ve aile üyeleriyle birebir telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
E-postalarda ortaya çıkan bir diğer detay ise, Musk'ın acılı babaya taziyelerini iletirken, 2002 yılında kendi oğlunu kaybetmesine ilişkin duygularını paylaşması oldu. Oğlu Nevada Alexander Musk'ın henüz 10 haftalıkken hayatını kaybetmesinden dolayı baba Riley'e "Acınızı anlıyorum" diyen Musk, "Benim ilk çocuğum kollarımda öldü. Son kalp atışlarını hissettim" ifadelerini kullandı.
Musk ve o dönemki eşi Justine Wilson, oğulları Nevada Alexander'ı bir sabah nefes almıyor halde bulmuştu. Küçük bebek, 3 gün süren yaşam destek mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti.
Riley'e trafik kazasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen Musk, "Tesla güvenliği arttırmak için her şeyi yapıyor. Ailem ve arkadaşlarım, ben de dahil, hepimiz Tesla kullanıyoruz. Onlar kullanmasaydı dahi yapabileceğim her şeyi yapardım" dedi.
Söz konusu e-posta yazışmaları, kazada ön koltukta oturan ve hayatını kaybeden Edgar Monserratt'ın ailesi tarafından açılan haksız ölüm davasında Aralık ayında mahkemeye sunulmuştu. Davanın mağdur avukatı, Tesla'nın otopilot destekli sürüş özelliği hakkında Musk'ı sorguya çağrılması için yargıcı ikna etmeye çalışıyor.
Elon Musk ve sevgilisi Grimes - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2020
DÜNYA
Elon Musk ve Grimes çocuklarının ismini değiştirdi: 'Hala yasalara uygun değil'
25 Mayıs 2020, 13:39
51 yaşındaki Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Son olarak 5 Mayıs 2020'de, o dönemki kız arkadaşı Claire Boucher (ya da daha yaygın bilinen adıyla müzisyen Grimes), X Æ A-Xii Musk'ı dünyaya getirdi.
Adı nedeniyle büyük olay yaratan en küçük Musk, babasının zaman zaman yaptığı Twitter paylaşımları sayesinde şimdiden dünyanın tanıdığı bir bebek. Musk, doğumdan kısa bir süre sonra, son günlerin en fazla tartışılan ismi Joe Rogan'ın podcast'ine konuk olmuş ve ufaklığın adının X-Ash-A-Twelve olarak okunduğunu açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала