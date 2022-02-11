Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220211/enerji-bakani-donmez-enerji-fiyatlari-kuresel-bir-sorun-haline-geldi-1053750826.html
Enerji Bakanı Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri
Enerji Bakanı Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T16:25+0300
2022-02-11T16:45+0300
ekonomi
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
elektrik
fatura
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053714374_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_31bfca2f8b6640b56c6000986b238efe.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Toplantıda yapılması gerekenlerin ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu aktaran Bakan Dönmez, "İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-donmez-2021de-elektrik-ve-dogal-gaz-faturalarinda-100-milyar-liralik-destekte-bulunduk-1053713922.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053714374_171:0:1948:1333_1920x0_80_0_0_0a8b93644b6d78706abaca9b2c8248e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrik, fatura, doğalgaz

Enerji Bakanı Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri

16:25 11.02.2022 (güncellendi: 16:45 11.02.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, " Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Toplantıda yapılması gerekenlerin ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu aktaran Bakan Dönmez, "İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
EKONOMİ
Dönmez: Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğalgazda yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor
Dün, 17:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала