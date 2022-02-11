Enerji Bakanı Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Toplantıda yapılması gerekenlerin ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu aktaran Bakan Dönmez, "İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, " Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Toplantıda yapılması gerekenlerin ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu aktaran Bakan Dönmez, "İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diye konuştu.