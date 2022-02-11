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Fatma Girik'in ölümünün ardından iddia edildi: Hesabından yüklü bir miktar parayı kim çekti?
Fatma Girik'in ölümünün ardından iddia edildi: Hesabından yüklü bir miktar parayı kim çekti?
Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından para çekildiğini belirtti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T20:14+0300
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türkiye
fatma girik
para
banka hesabı
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti. Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen,''27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk ve bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi. Ama sonradan öğrendik ki, ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş'' ifadelerini kullandı.Yaşanan olayda iyi bir niyet görmediğini ve ne varsa peşine düşeceklerini söyleyen Centilmen, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir bankanın şubesinden iki milyon lira çekildiğine dair bir işlem gerçekleştiğini, ancak kendisine şu an için gönderilen belgenin ıslak imzalı olmadığını iddia etti.'Bazı insanlar bu davada tanık olacaklar'Ahu Turanlı'nın Fatma Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Centilmen, sözlerine şu şekilde son verdi:''Defnettikten dört gün sonra, bir insan evladı gidip de hesaptan iki milyon tl çeker mi? Halbuki o anda bakıcının yanında olduğu belli. O anda ondan sorumlu insan kim? Oradaki insanlar şahit. İsim vermemekle birlikte, bazı insanlar bu davada tanık olacaklar. Bu insanlar, 'Arkadaşımız, göz göre göre ihmale kurban gitti' diyorlar.''
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fatma girik, para, banka hesabı

Fatma Girik'in ölümünün ardından iddia edildi: Hesabından yüklü bir miktar parayı kim çekti?

20:14 11.02.2022 (güncellendi: 20:15 11.02.2022)
© Twitter Fatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Twitter
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Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından para çekildiğini belirtti.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti. Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen,''27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk ve bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi. Ama sonradan öğrendik ki, ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş'' ifadelerini kullandı.
Yaşanan olayda iyi bir niyet görmediğini ve ne varsa peşine düşeceklerini söyleyen Centilmen, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir bankanın şubesinden iki milyon lira çekildiğine dair bir işlem gerçekleştiğini, ancak kendisine şu an için gönderilen belgenin ıslak imzalı olmadığını iddia etti.

'Bazı insanlar bu davada tanık olacaklar'

Ahu Turanlı'nın Fatma Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Centilmen, sözlerine şu şekilde son verdi:
''Defnettikten dört gün sonra, bir insan evladı gidip de hesaptan iki milyon tl çeker mi? Halbuki o anda bakıcının yanında olduğu belli. O anda ondan sorumlu insan kim? Oradaki insanlar şahit. İsim vermemekle birlikte, bazı insanlar bu davada tanık olacaklar. Bu insanlar, 'Arkadaşımız, göz göre göre ihmale kurban gitti' diyorlar.''
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