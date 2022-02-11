https://tr.sputniknews.com/20220211/fizik-tedavi-uzmani-aziz-denli-koronavirus-gecirenler-en-cok-sirt-agrisindan-sikayet-etti-1053735691.html

Fizik tedavi uzmanı Denli: Koronavirüs geçirenler en çok sırt ağrısından şikayet etti

Fizik tedavi uzmanı Denli: Koronavirüs geçirenler en çok sırt ağrısından şikayet etti

Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aziz Denli, Kovid-19'a yakalananların hastalığın ardından en fazla sırt ağrısı şikayetiyle... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:19+0300

2022-02-11T11:19+0300

2022-02-11T11:21+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

kovid-19 tarama testi

kas ağrısı

sırt ağrısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052050374_31:0:621:332_1920x0_80_0_0_2039b39ff4f8c7d7338d1f7c8f4c4852.png

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Denli, Kovid-19 ile uyumlu bir enfeksiyon sırasında veya sonrasında gelişen semptomların 12 haftadan uzun sürmesi ve alternatif bir tanıyla açıklanamaması durumuna "Post Kovid-19" denildiğini ifade etti.Bu durumda hastada çok farklı belirtiler olabildiğine dikkati çeken Denli, "Kimisinde basit bir kas ağrısı olabilirken kimisinde unutkanlık ve hatta beyin sisi dediğimiz karmaşık nörolojik şikayetler ve tablolar ortaya çıkıyor." bilgisini verdi.Denli, birçok ülkede yapılan istatistiksel araştırmalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvuran hastalarda en önde gelen şikayetin kas iskelet sitemi ağrıları olduğunu ifade etti.Sırt ağrısı şikayeti yüzde 49 ile ilk sıradaGeçen yılın ilk 6 ayında Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine, "Post Kovid-19" sendromu tanısıyla başvuran 100'ün üzerindeki hastadan elde ettikleri verilere değinen Denli, şunları kaydetti:İç organlardaki sorun bedenin dışına yansıyorDenli, hastaların önemli bir bölümünde omurgalarda aşırı hassasiyet tespit edildiğini belirterek, kas dokusunda hassasiyet, spazm gibi durumlara karşı uyarılarda bulundu.İç organlarla cildin, kas ve eklemlerin bir sinir ağıyla birbirine bağlı olduğuna işaret eden Denli, buradaki bir problemin sinir bağlantıları sayesinde deride veya kaslarda kendisini ağrı ve spazm ya da renk değişikliği, sıcaklık, soğukluk şeklinde gösterebileceğini belirtti.Denli, çalışmalarındaki bir diğer sonucun da bu hassas omur segmentlerinin aslında akciğer, bronşlar, kalp ve diyafram gibi organlarla bağlantısı olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19 enfeksiyonu gibi Post Covid-19 sendromu da uzun süre gündemimizi işgal edecektir. Post Covid-19 sendromu geçirmiş ve sırt ağrısı ve miyalji gibi şikayetlerle başvuran hastaların yapılacak tedavilerinde, tespit edilen bu omur segmentlerinin dikkate alınmasının hem hasta için hem de hekim için yüz güldürücü sonuçlar doğurabileceğine inanmaktayız" ifadelerini kullandı.'Tedavisi solunum egzersizleri'Denli, hastalığın tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220210/koronavirusu-atlatanlarda-hafif-gecirilse-de-kalp-ve-damar-hastaliklari-riski-yuzde-20-daha-fazla-1053707636.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, kovid-19 tarama testi, kas ağrısı, sırt ağrısı