Fransa ve İtalya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor

Fransa Sağlık Bakanlığı, 'sağlık durumunda yaşanan ilerleme' nedeniyle bar ve restoranlar gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun 28 Şubat'tan itibaren kaldırıldığını duyurdu.Sağlık Bakanı Olivier Veran, AFP'ye verdiği demeçte, "Salgın baskısının güçlü bir şekilde düştüğü bir bağlamda, aşı kartları önceki dalgalarda yaptığımız gibi maske takma zorunluluğunu kaldırmamıza izin veriyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan, toplu taşımada ve aşı geçişine tabi olmayan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.İtalya'da gece kulüpleri açılacakİtalya'da da, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona ermesinin ardından gece kulüplerinin açılmasına izin verildi. Ancak, gece kulüplerine girmek isteyenler 'geçiş kartlarını' göstermek zorunda kalcaklar. Başbakan Mario Draghi, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda yeniden açılma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
Fransa'da yeni koronavirüs kurallarına göre, 28 Şubat tarihinden itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılırken, İtalya'da da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona ermesinin ardından gece kulüplerinin açılmasına izin verildi.
Fransa Sağlık Bakanlığı, 'sağlık durumunda yaşanan ilerleme' nedeniyle bar ve restoranlar gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun 28 Şubat'tan itibaren kaldırıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, AFP'ye verdiği demeçte, "Salgın baskısının güçlü bir şekilde düştüğü bir bağlamda, aşı kartları önceki dalgalarda yaptığımız gibi maske takma zorunluluğunu kaldırmamıza izin veriyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, toplu taşımada ve aşı geçişine tabi olmayan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.
İtalya'da gece kulüpleri açılacak
İtalya'da da, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona ermesinin ardından gece kulüplerinin açılmasına izin verildi. Ancak, gece kulüplerine girmek isteyenler 'geçiş kartlarını' göstermek zorunda kalcaklar.
Başbakan Mario Draghi, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda yeniden açılma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.