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https://tr.sputniknews.com/20220211/fsb-uraldaki-okullara-bomba-yerlestirildigine-dair-asilsiz-ihbarlar-ulke-disindan-yonlendirildi-1053727328.html
FSB: Ural’daki okullara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarlar ülke dışından yönlendirildi
FSB: Ural’daki okullara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarlar ülke dışından yönlendirildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki resmi binalara ‘bomba yerleştirildiği’ ihbarında bulunan şüpheliyi gözaltına aldığı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T01:38+0300
2022-02-11T01:38+0300
dünya
rusya
fsb
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bomba
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Sverdlovsk Bölgesi Bilgi Politikası Departmanı’ndan yapılan açıklamada, FSB’nin Yekaterinburg kentindeki resmi binalara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarda bulunan şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.Açıklamada, şüphelinin Yekaterinburg’lu bir öğrenci olduğu ve ülke dışından yönlendirildiği bilgisine yer verildi.Açıklamaya göre, Polis ve FSB’nin ortak çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen şüpheli, kentteki okul binalarına ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbar mektubları gönderdiği şüphesiyle 8 Şubat’ta gözaltına alındı.Yekaterinburg’daki okullardan birinde okuyan 14 yaşındaki bir öğrenci olan şüpheli, alışveriş merkezleri, okullar ve diğer resmi binalara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarlarda bulunduktan sonra oturduğu apartman dairesinin penceresinden öğrencilerin okuldan tahliyesini izledi.Avukat gözetiminde ifadesi alınan şüphelinin suçunu itiraf ederek, ‘ihbar mektuplarını sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırmak amacıyla gönderdiği’ şeklinde ifade verdiği kaydedildi.Eylemini sipariş üzerine gerçekleştirdiği ve her ‘ihbar’ için dijital cüzdanına 1000 ruble (13 dolar) gönderildiği belirtildi.FSB’nin konuya ilişkin açıklamasında ise, “2021 yazında yurtdışından deneyimli bir ‘küratör’ genç adam ile temas kurdu ve ona anonimleştiriciler kullanarak ‘asılsız bomba ihbarına’ ilişkin e-postaların nasıl gönderileceğini öğretti. Sahte ihbarcı, her ‘mektuptan’ sonra akıl hocasına, saldırının amacına ulaştığını gösteren ‘linkler’ (basında konuyla ilgili çıkan haberler) şeklinde rapor gönderdi” ifadeleri yer aldı.Ocak ayında Krasnoyarsk'ta iki kişi, resmi binalara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair sahte ihbar mektubları gönderdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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rusya, fsb, ural, bomba

FSB: Ural’daki okullara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarlar ülke dışından yönlendirildi

01:38 11.02.2022
© Sputnik / FSB / Fotoğraf bankasına girFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / FSB
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki resmi binalara ‘bomba yerleştirildiği’ ihbarında bulunan şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Sverdlovsk Bölgesi Bilgi Politikası Departmanı’ndan yapılan açıklamada, FSB’nin Yekaterinburg kentindeki resmi binalara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarda bulunan şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin Yekaterinburg’lu bir öğrenci olduğu ve ülke dışından yönlendirildiği bilgisine yer verildi.
Açıklamaya göre, Polis ve FSB’nin ortak çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen şüpheli, kentteki okul binalarına ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbar mektubları gönderdiği şüphesiyle 8 Şubat’ta gözaltına alındı.
Yekaterinburg’daki okullardan birinde okuyan 14 yaşındaki bir öğrenci olan şüpheli, alışveriş merkezleri, okullar ve diğer resmi binalara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair asılsız ihbarlarda bulunduktan sonra oturduğu apartman dairesinin penceresinden öğrencilerin okuldan tahliyesini izledi.
Avukat gözetiminde ifadesi alınan şüphelinin suçunu itiraf ederek, ‘ihbar mektuplarını sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırmak amacıyla gönderdiği’ şeklinde ifade verdiği kaydedildi.
Eylemini sipariş üzerine gerçekleştirdiği ve her ‘ihbar’ için dijital cüzdanına 1000 ruble (13 dolar) gönderildiği belirtildi.
FSB’nin konuya ilişkin açıklamasında ise, “2021 yazında yurtdışından deneyimli bir ‘küratör’ genç adam ile temas kurdu ve ona anonimleştiriciler kullanarak ‘asılsız bomba ihbarına’ ilişkin e-postaların nasıl gönderileceğini öğretti. Sahte ihbarcı, her ‘mektuptan’ sonra akıl hocasına, saldırının amacına ulaştığını gösteren ‘linkler’ (basında konuyla ilgili çıkan haberler) şeklinde rapor gönderdi” ifadeleri yer aldı.
Ocak ayında Krasnoyarsk'ta iki kişi, resmi binalara ‘bomba yerleştirildiğine’ dair sahte ihbar mektubları gönderdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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